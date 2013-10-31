TCDD'den Marmaray arızası açıklaması: Bedava olunca böyle oldu

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Marmaray'da bugün yaşanan aksaklıklarla ilgili olarak "Sabah da elektriğin azizliğine biraz yanlış bir komutla elektriğin azizliğine uğradık, bu kadar yolcuyu açıkçası hesap etmedik. Bedava olunca böyle oldu" dedi

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına konuk olarak Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Marmaray ile ilgili sorularını yanıtladı.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, "Sabah birden yoğunlaştı bir komuta sıkıntısı nedeniyle 5 dakikalık bir elektrik kesintisi oldu. Vatandaşlarımız trenden indiler. Herhangi bir sorun göremedik. Daha sonra gidecekleri yerlere gittiler. İkinci durumda trenlerimiz bir ara durdu . Çünkü şöyle bir durum var yerin altında. İnsanlar Marmaray'ı çok merak ediyorlar. Çok sevdiler. Biz güle oynaya geziyoruz burada. Ben yolcularla birlikte en azından 5, 6 kez trene bindim. Yolculuk ettim. Gençler çok hevesli. Bu benim ülkem trenim gibi konuşmalar geçiyor. O arada da maalesef her tarafını elliyorlar. Bu arada birisi trenin imdat frenini çekti. 3 dakikayı geçmeyen bir sıkıntı oldu. İçinde oldukları için yolculara uzun geldi. Yani imdat frenini çekerse bir yolcumuz, yapabileceğimiz şey nedir? Yolcuyu mu bulup cezalandıracağız. Belki de bir ihtiyacı vardır. Bulamadık. Sabah da elektriğin azizliğine biraz yanlış bir komutla elektriğin azizliğine uğradık. Bunlar tekrarlanmayacak şeyler. Yeni bir sistem, biz bu kadar yolcuyu açıkçası hesap etmedik. Daha doğrusu bedava olunca böyle oldu." dedi.

'Vatandaş bıkana kadar böyler devam edebilir'

Karaman, "Vatandaşlar sadece bir yöne gitmiyor. Şu anda hem gidiyor hem geliyor. Belki de vatandaş bıkıncaya kadar bu böyle devam edecek" diye konuştu.

Bütün kapılar açık olunca kontrol sağlayamadıklarını aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"İki kapıdan gelen yolcuları almaya devam edeceğiz. Ancak yoğunluk devam ederse bazı kısıtlamalar yapabiliriz. Çünkü tren sayısını şu anda artırmamızın imkanı yok. Sirkeci durağı biraz spekülasyonlara neden olan şey. Sirkeci'yi şu anda pas geçiyoruz. Eğer orada da durursa yoğunluk daha da artacak. Şu anda bir aksaklık yok. Yolcularımız da durumdan memnun. Şu anda beklediğimizin iki katı yolcu var. Biletli yolcu olarak hesap etmiştik, şimdi biletsiz biniliyor. Ama demiryolları olarak buna hızlı trenden alışığız. Bedava yolcu alımı sırasında yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Onun için çözümü kolay oluyor. Vatandaşımızın ilgisi bizi aynı zamanda mutlu ediyor. Biz bile bu kadar yıl üzerinde çalışmamıza rağmen açılış sırasında heyecanlandık. Vatandaşların sahiplenmesi bizi mutlu ediyor."

TCDD'den yazılı açıklama geldi

Dün açılan Marmaray'da bir günde 3 arıza yaşandı, seferler 3 kez durdu.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan yazılı açıklamada seferlerin durmasının nedeni aşırı yoğunluk ve meraklı yolcuların 'acil durum butonuna' basmasından kaynaklandığı belirtildi. Yetkililer, yolculardan sürekli gel-git yapmamalarını istedi.

TCDD'nin açıklaması şöyle:

Bugün yolcu kabulüne başlanan Marmaray’da, olağanüstü ilgi ve yolcu yoğunluğu yaşanmaktadır. Trene ilk defa binen yolcuların “acil durum” butonlarına basmaları sonucu tren durmaları yaşanmıştır. Bu durum trenlerin zamanında duruş kalkışlarında aksamalara sebep olmaktadır. Bu tür ve benzer konularda defalarca simülasyonları yapılan acil durum senaryoları uygulanmıştır. Marmaray personeli, her türlü duruma karşı eğitimli olup, uygulanan senaryolarda herhangi bir güvenlik riski bulunmamaktadır.

Ayrıca bugün bazı internet haber sitelerinde yer alan iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1- Sabah kısa süreli enerji kesintisi olmuş, ancak bu kesinti seferleri aksatmamıştır. Elektrik kesintisi dizinin peron başına yakın olduğu anda yaşanmıştır.

2- Tüp içerisinde 150 metre aralıklarla, mavi ışıklarla işaretli acil durum geçişleri bulunmaktadır. Benzer olayların tüp içerisinde yaşanması durumunda, yolcularımız diğer yoldaki trene alınabilecektir. Bugün böyle bir olay yaşanmamıştır.

3- KUMANDA MERKEZİ şu anda faaliyet gösteren 5 istasyon’daki her türlü elektronik sistemleri kontrol edecek şekilde kurulmuştur. Dolayısıyla, kumanda merkezinin ve elektronik sistemlerin yetersizliği iddiaları gerçek dışıdır.

4- Yolcu yoğunluğu beklenenin üzerinde olduğundan, yoğunluğu daha da artırmamak için Sirkeci istasyonunda duruş verilmemektedir.

5- Kazlıçeşme ve Haydarpaşa İstasyonlarında 9500’lük iki adet lokomotif ve iki adet acil müdahale aracı hazır bulunmaktadır.

Yolcularımızın yoğunluğu dikkate alarak diğer yolculara yer açmak için mümkünse sürekli git-gel yapmamaları, ihtiyaçları ölçüsünde Marmaray’ı kullanmalarını bekler, saygılar sunarız.