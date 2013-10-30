'Marmaray'da bir sıkıntı olunca hemen tweetler başlıyor; böyle şey olur mu?'

Başbakan Erdoğan, Marmaray’da ilk gün yaşanan arızaların sosyal medyada tartışılmasıyla ilgili olarak “Birileri daha ilk günden, bakıyorsunuz oradaki hassas çekilmemesi gereken, biliyorsunuz imdat şeyleri var. Yahu onu çekiyor, tabi orada ister istemez maalesef Marmaray’da bir sıkıntı meydana geliyor. Hemen medya hazırlıklılar. Arkadan gelip çekimini yapıyor. Sonra hemen tweetler başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlediği toplantıda konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Karşımdaki üslup ve seviyeye ben cevap vermezken ama bir şeyi söylemem gerekiyor. Burada şahsımıza yada kendi yakınlarımıza yönelik kullanılan ifadeler, ailemize yönelik kullanılan ifadeler yenilir yutulur değil. Ama biz ya sabır diyoruz. İnanıyoruz ki milletimiz de onlara bedeli ödetecektir.

Şunu burada açık açık söylüyorum. Toplumda yaratılmaya çalışılan kutuplaşmada, hükümetin ve Ak Parti’nin hiçbir sorumluluğu ve katkısı yoktur. 11 yıl boyunca hiçbir vatandaşımızın ideolojisine yaşam tarzına nereye oy verdiğine bakmadan eşit derecede hizmet götürdük.

Biz terörün açtığı yaraları kapatmanın, ayrıştırmayı önlemenin samimi mücadelesi içinde olduk. Dilimiz yapıcı bir üslup oldu. Sanal gerilimlerden özenle sakındık. Sadece işimize baktık.

Ben geçtiğimiz hafta Van’daydım. Muhteşem bir toplu açılış töreni yaptık. Özalp ilçesine geçtim, Erciş’e geçtim. Erciş malum, Van depreminde Van merkez ile depremden en çok yaralanan yerdi. Gerçekten Van Denizi’ne, göl demiyorum bilerek söylüyorum, bakıyorsunuz TOKİ’nin yaptığı 6 bin konut, yeniden inşa olunan bir Erciş var. Toplamda 18 bin konut buralarda inşa edildi.

Marmaray’ın açılması

Dün İstanbul’da bu çok anlamlı açılış, birazdan Kuşadası’nda yapacağımız önemli açılışlar bu ülkenin evlatlarını sevindirmez mi yahu?

Bakın dünden bu yana 15 gün süreyle dedik ki Marmaray ücretsiz çalışacak. Şimdi vatandaş tabi bir Ayrılıkçeşme’den biniyor, Kazlıçeşme’ye gidiyor. Kazlıçeşme’den biniyor, Ayrılıkçeşme’ye dönüyor. Fakat birileri yine aynı şekilde daha ilk günden, bakıyorsunuz oradaki hassas çekilmemesi gereken, biliyorsunuz imdat şeyleri var. Yahu onu çekiyor, tabi orada ister istemez maalesef Marmaray’da bir sıkıntı meydana geliyor.

Hemen medya hazırlıklılar. Arkadan gelip çekimini yapıyor. Sonra hemen tweetler başlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kimin neyi merak ettiğini anlamak bakımından ne için çalıştıklarını anlatmak bakımından çok önemli. Fakat isteseler de istemeseler de millet istikametini bulmuş.

Ben pek tweetleri falan takip etmem. Bu ara tweetlerde güzel şeyler oluyor. Ecdadımız diyor gemileri karadan yürüttü, AK Parti’de Marmaray’ı denizin altından yürütüyor.

Hamdolsun bunların hayallerinin ulaşamadığı yere bizim icraatımız ulaşıyor. Bu 153 yıllık rüyayı gerçekleştireceğiz dediğimiz zaman bizimle dalga geçiyorlardı. Ama şimdi gerçekleşti. Bununla da kalmayacağız. İnşallah 2015’te bitecek şekilde otomobillerin geçeceği iki katlı tüneli şu anda inşa ediyoruz.

Aynı şekilde üçüncü köprüyü de yapıyoruz. O da 2015’te bitecek. Bütün bunları yaparken hepsinin ayrı bir işlevi olacak. Ağır vasıtalar üçüncü köprüyü kullanacak. Birinci ve ikinci köprüyü kullanamayacak. Raylı sistemle toplu taşım kültürünü öne taşıyacağız. İki katlı tünelden de sadece otomobiller geçecek.

Trafik sıkışıklığı tüm dünyada var

Biz tedbirimizi alacağız. Efendim ama işte İstanbul’da ulaşım problemi çözülemedi. Bu kadar yoğun bir göçün olduğu, yoğun bir aracın trafiğe girdiği, biz de toplu taşım kültürü yeni oluşuyor. Herkes otomobiline tek olarak biner. Buradan hareketle toplu taşım kültürü gelişmiş olan kültürlere baktığınız zaman bugün Londra merkeze giremezsiniz. Bu 20 pounddur.

ABD’de New York’ta belli saatlerde adeta nefes alamaz, hareket edemezsiniz. Bunlar dünyanın her yerinde var. Ama bunu görmeyenler, bakıyorsunuz nereden çakarız, bu kadar İstanbul’da büyükşehir belediyesi metrobüslerle, alt geçitlerle, bütün bunlarla, metro hatlarıyla yoğun çalışma yapmasına rağmen iş buraya kadar gelebiliyor.