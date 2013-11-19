Marmaray’da görevli makinistlerin çalışma şartları nasıl?

Ankara - Hülya Karabağlı

Aceleye getirildiği için güvenlik açıkları bulunduğu eleştirisi sürekli gündemde olan Marmaray’da görevli makinistlerin çok ağır koşullarda çalıştığı ve bu nedenle 4 Kasım’da makinist Yusuf Adalı’nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi. CHP’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde Marmaray’da görevli makinistlerin 10’ar dakika molayla sürekli ring yaptığı, 25 bin volt yüksek gerilim ve 3 baz istasyonu altında görev yaptıkları, tuvalet ihtiyacını gidermekte dahi güçlük yaşadıkları, güvenlik testlerin yapan TÜV SÜD raporlarının açıklanmadığı gündeme getirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde Marmaray ile ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi. Önergede yer alan sorular şöyle:

Kalp krizi denildi ama

- Marmaray makinistlerinden Yusuf Adalı, 4 Kasım 2013 tarihinde iş çıkışında saat 23.00 sıralarında Yedikule’de otobüse binerken yaşamını yitirdi. Kalp krizi denilerek otopsi yapılmamasına karşın ölümünün ağır çalışma koşullarından kaynaklandığı iddiası doğru mudur?

Sürekli ring ve 10’ar dakika mola

- Yaşamını yitiren makinist Yusuf Adalı, diğer meslektaşları gibi saat 15.00’da Kazlıçeşme’de mesaiye başlayıp gece 22.00’a kadar Aydınlıkçeşme hattında sürekli ring yaptığı ve her ringde sadece 10 dakika mola verebildiği bilgisi doğru mudur? Makinistlerin üst kattaki tuvaletler nedeniyle ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladığı duyumu doğru mudur?

3 baz istasyonu ve 25 bin volt elektrik

- Marmaray tüp tünelinde 3 adet GSM ve bir adet de anklasman vericisi bulunduğu, ayrıca makinistlerin sürekli olarak üzerlerindeki 25 bin voltluk yüksek gerilim hattı ile birlikte çalışmak zorunda olduğu, tüm bu elektrik-elektronik donanımın makinistler için yoğun bir radyasyon ortamı, bitkinlik, halsizlik yarattığı duyumu doğru mudur?

TÜV SÜD raporları niçin açıklanmıyor?

- Marmaray’ın her etabında çalışan personel ve yolcu güvenliği açısından radyasyon değerleri bugüne kadar hiç ölçüldü mü? Bu tür ölçümler periyodik olarak yapılıyor mu? Yapılan radyasyon, SAR vb. ölçümlerin sonuçları ne olmuştur, bu alanda kabul edilebilir alt ve üst değerler nedir?

- TÜV SÜD’ün yaptığı güvenlik testlerinin sonuçları nedir?

- Marmaray’daki lokomotif setleri, Aydınlıkçeşme’ye de yakın olan ve hür türlü olanağı bulunan Haydarpaşa’daki atölyelerde bakımdan geçirilmiyor da, halen inşaatı süren Sirkeci’ye her sabah 04.30’da götürülüyor? Bu durum makinistler için var olan ağır koşulları da daha yorucu hale getirmiyor mu?

- Haydarpaşa’daki bakım atölyelerinin kullanılmamasının gerekçesi bu bölgeye dönük imar değişikliği planınızdan mı kaynaklanmaktadır? TCDD’yi, Haydarpaşa’dan tamamen çıkartmayı mı planlıyorsunuz?

Kurtarma lokomotifleri nerede?

- Kazlıçeşme ve Aydınlıkçeşme’de bulunması gereken kurtarma lokomotifleri niçin halen Türkiye’ye getirilip kullanıma sunulmadı?

- Marmaray’da dün (18 Kasım 2013) bütün gün seferlerin rötarlı olarak yapılması ve bazı lokomotiflere boş vagonlar bağlanarak kurtarma aracına dönüştürülmesinin gerekçesi nedir?

Kumanda merkezi görmüyor mu?

- İstasyon ve vagonda imdat butonuna basıldığında bunun hangi ünitenin hangi kapısındaki düğmeden kaynaklandığını saptaması amacıyla 10 milyon Euro bedel karşılığında Üsküdar’da kurulan geçici kumanda merkezi sağlıklı çalışmıyor mu? Üsküdar’daki merkezde bu acil durum çağrıları görülmesine ve her vagona görevliler konulmasına karşın neden her arızada “imdat kolunu çektiler” denilerek gerçekler saptırılıyor?

- Marmaray’ın Sirkeci’deki istasyonda durmaması, buradaki inşaatın halen seferlerin bittiği gece saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor olmasından mı kaynaklanmaktadır?

Cezalı makinistler mi görevlendirildi?

- 13 Kasım 2009 tarihinde HasanBey’de yaşanan Hızlı Tren kazasında, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın “Akıllı treni bile delirttiler” açıklamasıyla kastettiği ve bu kaza nedeniyle ceza alan makinistin de Marmaray’da görevlendirildiği doğru mudur?

- 6 Eylül 2011 tarihinde yaşanan tren kazası nedeniyle ilgili makiniste ceza verildi mi, bu makinist de mi Marmaray’da görevlendirildi?

Hep aynı sendikaya mı üyeler?

- Marmaray’da görevlendirilen makinistlerin isimleri nedir, her birisinin üyesi olduğu sendikanın ismi nedir?

- Uçak pilotu ve hostesleri ile havalimanı çalışanları ve yolcularının da yararlanabilmesi amacıyla son seferlerin saatlerini biraz daha geriye çekmeyi planlıyor musunuz?