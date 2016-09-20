T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaray'da seferler normale döndü

Teknik arıza nedeniyle seferler 17 dakika arayla yapılabiliyordu

20 Eylül 2016 11:59

Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birleştiren Marmaray'da teknik arıza meyadana geldi. Arıza nedeniyle seferler 17 dakika arayla yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Marmaray'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, teknik bir arıza nedeniyle seferler, tek yol üzerinden ve 17 dakika aralıklarla, Sirkeci aktarmalı olarak yapılabildiği duyuruldu.

Öte yandan Marmaray'da söz konusu gecikmeler nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Seferlerin normale dönmesinin ardından yolcu yoğunluğu azaldı.

ETİKETLER

Marmaray arızaseferaktarma

İlgili Haberler

460 milyon Euro'luk Marmaray trenlerine uygun ray yok!

Marmaray'da kullanılmak üzere tanesi 12 milyon Euro'ya mal olan 38 trenin çalışabileceği demir yolu hattı olmadığı ortaya çıktı

Marmaray 20 dakika durdu

Yaklaşık 20 dakika yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar normale döndü

CHP'li Belediye Meclisi Üyesi: Marmaray aceleye gelmişti, tekrar yoldan çıkar

Marmaray'da ilk kaza açılışı yapıldıktan bir gün sonra meydana gelmişti

Marmaray seferleri ikinci bir emre kadar durduruldu

Genelkurmay'daki cuntacı grup, "Yurtta Sulh Harekatı kararlı şekilde devam ediyor" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24