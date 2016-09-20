Marmaray'da seferler normale döndü

Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birleştiren Marmaray'da teknik arıza meyadana geldi. Arıza nedeniyle seferler 17 dakika arayla yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Marmaray'ın internet sitesinde yapılan duyuruda, teknik bir arıza nedeniyle seferler, tek yol üzerinden ve 17 dakika aralıklarla, Sirkeci aktarmalı olarak yapılabildiği duyuruldu.

Öte yandan Marmaray'da söz konusu gecikmeler nedeniyle yolcu yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Seferlerin normale dönmesinin ardından yolcu yoğunluğu azaldı.