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Marmaray 20 dakika durdu

Yaklaşık 20 dakika yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar normale döndü

29 Eylül 2015 15:54

Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yaklaşık 20 dakika yapılamadı. Vatandaşların olaya ilişkin olarak tepki gösterirken arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, güvenlik görevlileri, Marmaray'ın Üsküdar Meydanı girişini şeritle kapattı. Görevliler, vatandaşlara Marmaray'da arıza olduğunu ve seferlerin yapılamadığını söyledi.

Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika yapılamayan seferler, arızanın giderilmesinin ardından tekrar normale döndü.

 

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