CHP'li Belediye Meclisi Üyesi: Marmaray aceleye gelmişti, tekrar yoldan çıkar

Anadolu ve Avrupa Yakasını denizin altından birbirine bağlayan Marmaray dün sabah saatlerinde Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arasında raydan çıktı. Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, “Marmaray aceleye gelmişti, tekrar yoldan çıkar” dedi.

Marmaray’ı kullanan yolcuların sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerde çok sayıda yolcunun tünelden yürüdüğü görüldü. Marmaray’dan yapılan ilk açıklamada, “Teknik bir arıza sebebiyle tren seferlerimiz Üsküdar - Kazlıçeşme arası çalışmaktadır” dendi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Üsküdar Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden Marmaray’da tekrar arıza olabileceğine dikkat çekerek “Aceleye gelmişti. Tekrar yoldan çıkar” dedi. İnşaat mühendisi Küçükerden, “Bir yapının bu hale düşmesinin 3 temel nedeni var. Beceriksizlik, bilgisizlik ve hırsızlık. Kimse tekrar arıza çıkmaz diyemez. Hatanın bulunup çözülmesi lazım” dedi.

Bu ilk kaza değil

2004 yılından inşası başlayan ve 29 Ekim 2013’te açılan Marmaray için bitişine aylar kala projede çalışan yetkililerin ve proje müdürlerinin, işi zamanında teslim etmezse intihar edeceklerini belirten yazılı bir not hazırlayıp imzaladıkları ortaya çıkmıştı. 29 Ekim’e yetiştirilen Marmaray’da ilk kaza açılışından bir gün sonra gerçekleşti. Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı ve sefer yapan tramvay raydan çıktı. Yolcular tramvaydan inip denizin altından yürüyerek karşıya geçmişti.