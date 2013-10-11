Marmara'dan köpek balığı çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 800 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı.

Bir grup arkadaşıyla tekneyle denize açılan Mehmet Erkorkmaz'ın ağlarına takılan köpek balığı, Yalova Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada sergilenen balığa vatandaşlar ilgi gösterdi ve bazıları onun yanında fotoğraf çektirdi.

Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür büyüklükte bir köpek balığının 10-15 yılda bir ağlara takıldığını bildirdi. Yakalanan balığın, yaklaşık 50 metre derinlikte yakalandığını dile getiren Tokalak, şöyle konuştu:

Avlanması yasak

"Bu balığın ağda yakalanması tesadüfi bir olaydır. Ağa sarılmış. Balıkçı arkadaşlarımız onu tekneyle çekerek barınağa getirdiler. Balık 5 metre uzunluğunda, yaklaşık 800 kilogram ağırlığında camgöz olarak adlandırılan bir köpekbalığı türü. Avlanması yasak, koruma altında olan bir tür şu anda. Haliyle ölü vaziyette, ağlara takılmış bir şekilde yakalandığı için arkadaş mecburen köpek balığını barınağa getirdi."

İhracatı yasak olduğundan balık yemi olacak

Tokalak, köpek balığının Avrupa'da yiyecek olarak tüketildiğini ancak ihracatının yasak olduğunu anlattı.

Balığı değerlendirmek için girişimlerde bulunduklarını kaydeden Tokalak, "Bursa ve Kocaeli'de birkaç yerle görüştük, mezatları aradık. Bunun içini doldurup süs olarak kullanan birini de aradık, ilgilenmedi. Kilogramı 1 liradan olsa 700-800 lira civarında değeri var. Balığı yarına kadar elimizde tutacağız. Talep olursa ekonomiye kazandıracağız, olmazsa da Yalova İskelesi'nin altına atarak balıklara yem yapacağız" ifadesini kullandı.