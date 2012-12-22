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Dünya

Köpek balığı istilası plaj kapattırdı

Avustralya’da 13 köpek balığının plaja doğru geldiğini tespit eden görevliler, plajı kapattı

22 Aralık 2012 16:50

Avustralya’da sörf yaparken 13 köpek balığının plaja yöneldiğini fark eden Richard Wands, sahil güvenliği harekete geçirdi. Herhangi bir saldırya maruz kalmadan karaya çıkan Wans'ın uyarısıyla plaj kapatıldı.

Avustralya’nın Perth kentinde bulunan Trigg plajında sörf yapan Wands, bir kaplan köpek balığının kendisine doğru geldiğini fark etti.

Sörf tahtasıyla karaya ulaşan Wands, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. 13 köpek balığının plaja doğru geldiğini tespit eden görevliler, plajı kapattı.

Wands, 2 metrelik köpek balığıyla karşılaştığı anı şu sözlerle dile getirdi:

"Elimin uzanacağı yerdeydi. Hayatımda yaşadığım en korkunç andı. Kalbim duracak sandım."

Köpek balığından bir dalga yardımıyla kurtulduğunu söyleyen Wands, "Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirim" dedi.

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