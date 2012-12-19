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Yaşam

Köpek balığından sucuk yaptılar

Çanakkale açıklarında yakalanarak Bursa'da bir lokanta işletmecisi tarafından sergilenen ''camgöz'' cinsi köpek balığının etinden, sucuk yapıldı

19 Aralık 2012 17:07

 

İki hafta önce Çanakkale açıklarında yakalanan 2,70 metre uzunluğundaki köpek balığını satın alarak Kayhan Pazarı'ndaki balık lokantasının önünde iki gün sergileyen işletme sahibi Kayserili Deniz Ünlütürk, balığın etinden sucuk yaparak kilosunu 80 liradan satışa sundu.
 Ünlütürk, yaptığı açıklamada, köpek balığını sergilemelerinin ardından şiş halinde satışa çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:
''Normal sucuk etinden ciddi bir farkı yok. Bildiğiniz gibi dünyada kanser riski taşımayan tek hayvan. İnsanların kanser riskine faydası da var. Bundan dolayı böyle bir sunum yapmak istedik. Belirli balıklardan sucuk oldu. Ancak köpek balığı etinden ilk kez yapılıyor.''

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