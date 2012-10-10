Merkel, Yunanistan'a 'kemer sıkmaya devam' mesajı verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da borç krizi ortaya çıktığından beri ilk kez Yunanistan’ı ziyaret etti. Merkel'in Atina ziyareti öncesinde "Yunanistan'a kucağında hediyelerle gitmediği" yönündeki değerlendirmeler doğru çıktı. Merkel, Yunanistan'ın reform çabalarına her ne kadar övgüde bulunsa da Atina'nın "bu zorlu reform yolunda kalmasını" talep etti. Alman Başbakanı, olaylı başlayan ziyaret sırasında ilk olarak Yunan mevkidaşı Antonis Samaras ile bir araya geldi. Merkel, tasarruf önlemleriyle şimdiye kadar elde edilen kazanımları vurgulayarak, "kemer sıkmaya devam" mesajı verdi.

Merkel, “Avrupa’nın dünyadaki inanılırlığını geri kazanması, Euro Bölgesi’nde sorunlarımızı birlikte çözdüğümüzü ve gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın da refah içinde yaşayabilmesi için gerekli rotayı çizdiğimizi göstermek hepimizin ortak çıkarınadır. Bugün işte bu yolda atılacak önümüzdeki adımları tartıştık. Çok şey başarıldı. Hâlâ yapacak çok şey var. Almanya ve Yunanistan bu yolda çok sıkı bir işbirliği içinde olacaktır" şeklinde konuştu.

'Bu zorluklara değecek'

Yunan hükümeti, 130 milyar euroluk ikinci kurtarma paketinin 31 milyar 500 milyon euroluk kredi diliminin onaylanmasını bekliyor. Kredinin onaylanıp onaylanmayacağını, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcilerinden oluşan troykanın raporu belirleyecek. Yunanistan, yeni kredi diliminin serbest bırakılması için şart koşulan tasarruf paketini hazırladı. Pakette yer alan tasarruf önlemleri ile devlet giderlerinin 12 milyar euro dolayında azaltılması planlanıyor.

Merkel, Atina’daki açıklamalarında, Yunan ekonomisinde atılan diğer adımlara da atıfta bulundu: "Önemli başarılar elde edildi derken şunlara bir kez daha atıfta bulunmak istiyorum: 2009-2011 yılları arasında Yunanistan’daki faiz dışı bütçe açığı yüzde 10’dan yüzde 2’ye düşürüldü, dış ticaret açığı yarı yarıya azaltıldı ve işçilik birim maliyeti, en az yüzde 11'lik düşüş kaydetti. Bunlar pek çok şeye ulaşıldığını gösteren gerçekler. Tabii ülkedeki insanlar için de çok sert bir süreç. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu zorlu yola değecektir ve Almanya bu yolda iyi bir partner ve dost olacaktır.”

Troykanın raporu bekleniyor

Yunan Başbakanı Samaras ise uluslararası kreditörlere seslenerek, ülkesinin reform taahhütlerini yerine getireceğini bir kez daha vurguladı. Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalıp reformları uygulamak istediğini kaydeden Samaras, acı çekse de Yunan halkının da Euro Bölgesi’nde kalmaya kararlı olduğunu ifade etti. Yunanistan’ın çökeceğine dair bahse giren herkesin kaybedeceğini vurgulayan Yunanistan Başbakanı, ülkesinin daha fazla para ve özel tavizler istemediğini de sözlerine ekledi.

Merkel de Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalmak istediğini ifade etti ve bir sonraki adımın troykanın beklenen raporuna bağlı olduğunu söyledi.

Samaras ülkesinin Euro Bölgesi’nde kalmasına dair bir garanti alıp almadığı yönündeki soruya ise “Ülkemin krizi yenmek için nasıl bir mücadele verdiğini dünyanın anlayacağından eminim. AB ve Euro Bölgesi ülkeleri, Yunanistan’a yardım etmek istedi. Onlar da Yunan halkının ne tür fedakârlıklarda bulunup, hükümetin krizle mücadele için neler yaptığını fark edecektir“ şeklinde yanıt verdi. Genç insanlara istihdam sağlamak için her şeyin yapılması gerektiğini belirten Samaras, Euro Bölgesi'nin Yunanistan'a yardım edeceğinden emin olduğunu ifade etti. (Deutsche Welle Türkçe)