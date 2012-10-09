Yunanistan'da 'Merkel' meydan savaşı

Euro krizi sonrası Yunanistan'ı ilk defa ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'ı protesto için düzenlenen izinsiz gösteriye polis biber gazıyla müdahale etti. Gösteri yasağı ve 7 bin polislik korumaya rağmen binlerce kişi Atina'da gösteri yaptı. Eylemciler arasındaki bir kişi polisle çatışmanın yaşandığı sırada çıplak protesto gösterisi düzenledi.

Euro krizinden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ı ilk kez günübirlik ziyaret ediyor. Merkel başkent Atina'da Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras tarafından askeri törenle karşılandı.

Atina'da Merkel'in ziyareti dolayısıyla sıkı güvenlik önlemleri alınmasına ve gösteri yasağına rağmen, binlerce kişi parlamento binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Göstericilere müdahale eden polis, biber gazı kullandı. Gençlerden oluşan gruplar, polise taşlar ve sopalarla karşılık verdi.

Anonymous'den 'Merkel' saldırısı

Uluslararası internet korsanı grubu "Anonymous" de, Yunanistan'da bazı hükümet kurumlarının internet sitelerine saldırı düzenleyerek Merkel'in Atina ziyaretini protesto etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ziyareti öncesi dün gece başta Kamu Güvenliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Yunan polisine ait internet sitelerine düzenlenen saldırı nedeniyle bu kurumların siteleri bir süre erişime kapandı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Anonymous, Twitter ve YouTube'a yüklediği video aracılığıyla hükümetin Merkel'in ziyareti dolayısıyla aldığı yoğun güvenlik önlemlerini eleştirdi.

Alman lider Merkel karşıtı gösteride

Almanya'da ise, Sol Parti lideri Bernd Riexinger'in Atina'ya giderek Merkel karşıtı gösteriye katılması tartışmalara neden oldu.

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras'la birlikte Atina'daki Merkel karşıtı gösteriye katılan Sol Parti lideri Bernd Riexinger, Yunanistan'da uygulanan kemer sıkma programını eleştiren bir de konuşma yaptı.