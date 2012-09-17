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Dünya

Merkel: Yunanistan için içim kan ağlıyor

İran ile İsrail arasındaki gerilime de değinen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu soruna kesinlikle siyasi çözüm aranmasını istediklerini belirtti

17 Eylül 2012 22:29

 

Almanya Başbakanı  Angela Merkel, Yunanistan halkının yaşadığı kriz için, “İçim kan ağlıyor” dedi. Merkel Türkiye'nin Suriye'den gelen sığınmacılar için yaptıklarını da takdirle karşıladıklarını söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de basın mensuplarıyla biraraya geldi. Başbakan Merkel, Almanya'nın Suriye politikasından ülkesindeki ırkçı cinayetlere, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmden Euro krizine bir dizi konuda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'den gelen sığınmacılara kapısını açık tutmasının ve yaptığı yardımların takdire şayan olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lakhtar Brahimi'nin de başarılı olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Almanya'nın Suriye krizi konusundaki duruşunun belli olduğunu vurgulayan Merkel, Avrupa Birliği ve ABD ile fikir birliği içinde olduklarını ancak Birleşmiş Milletler'den bağlayıcı bir karar çıkamamış olmasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

 

'Yunanistan için içim kan ağlıyor'

 

Almanya'nın Euro krizinde istikrar çıpası olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı Merkel, Euro'nun AB için sembol bir güç olduğuna işaret etti.

Rekabeti artırıcı önlemler alınmasını ve Euro kullanan ülkelerin birbirleriyle daha sıkı işbirliği yapmasını isteyen Merkel, Yunanistan konusuna da değinerek, "Yunanistan'da çok az geliri olan insanlar krizden etkilendiler. Bu konuda içim kan ağlıyor" dedi.

 

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