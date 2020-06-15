Mansur Yavaş'tan Başak Demirtaş mesajı: Her türlü saldırının karşısında olacağız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi saldırıya tepki gösterdi.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Başak Demirtaş’a kadın kimliği üzerinden yapılan çirkin ve ahlak dışı paylaşımı kınıyorum. Kadına yönelik şiddet ikliminin hakim olduğu günümüzde, kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü. Paylaşımın ardından "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı. 'Vedat Muti7' hesabı askıya alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

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