Manken Aslı Baş davasında Ahmet Bayer ve oğullarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Miss Model Of The World (Mankenler Kraliçesi) yarışması 2003 yılı birincisi olan manken 32 yaşındaki Aslı Baş’ın 2.5 yıl önce Muğla’nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi’nde turizmci Ahmet Bayer’in villasının terasından düşerek ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 55 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 25 yaşındaki Hakan ve 23 yaşındaki Volkan Bayer’in ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan ve delilleri karartmakla suçlanan Murat Umirov’un ise 7.5 yıla kadar hapsi istendi.

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer’in Yalıkavak Beldesi’ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Genç mankeninin ölümüyle ilgili olarak, Ulusal Kriminal Büro Adli Kriminal İnceleme ve Raporlama Kuruluşu tarafından geçen 19 Nisan’da hazırlanan ön bilirkişi raporunda, ’Kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor’ ibaresi üzerine ifadelerine başvurulan ünlü turizmcinin oğulları Hakan ve Volkan Bayer, geçen 29 Ağustos’ta tutuklandı.

Yaşar Anter'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Olayla ilgili 30 Ekim 2012 tarihinde yine aynı kuruluş tarafından hazırlanan 172 sayfalık detaylı ikinci bilirkişi raporunda da manken Baş’ın cinayete kurban gittiği belirtildi. Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi, geçen 8 Kasım’daki duruşmada, bilirkişi raporunu gözönünde bulundurup, Muğla Cezaevi’nde tutuklu bulunan Volkan Bayer’i yurt dışı yasağı koyup, adli kontrollü olarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Hakan Bayer’in ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemeye ulaşan ikinci bilirkişi raporu ve villada cansız mankenle yapılan tatbikatın ardından manken Baş’ın düşme veya atlama değil ’Atılma’ sonucu öldüğü vurgulandı. Raporda, Aslı Baş’ın, önce sırtına ve başının arkasına sert bir cisimle vurulduğu, boynunun kırıldığı, ardından kucağa alınarak terastan atıldığı ifade edildi. Raporlarda, Bayer Ailesi’nin villasında çalışan Murat Umirov’un da olaydan hemen sonra bahçedeki çalıların arasına bir şey sakladığının tespit edildiğine yer verildi.

Olayla ilgili intihar mı cinayet mi tartışmaları devam ederken Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Baki, hazırladığı geçen 7 Aralık tarihli fezlekeyi Muğla Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Fezlekede, turizmci Ahmet Bayer’in ’cinayete iştirak’, oğulları Hakan ve Volkan Bayer’in ’cinayet’, villarında çalışan Murat Umirov’un ise ’delilleri karartmak’ suçundan yargılanmaları talep edildi.

Tüm bu sürecin ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, fezlekenin aksine Ahmet Bayer’in cinayete iştirak değil, oğulları Hakan ve Volkan Bayer ile birlikte, TCK’nın 82/1. maddesini içeren ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanmaları istendi. İddianamede Bayer’in villasında çalışan Murat Umirov için de TCK’nın 281’nci maddesi gereği, delilleri karatmak ve ortadan kaldırmak suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki Şubat ayında Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.