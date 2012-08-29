Manken Aslı Baş'ın babası: Kızım bir şeyler biliyordu, susturdular

Muğla'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi'nde, turizmci Ahmet Bayer'in villasının balkonundan düşerek hayatını kaybeden '2003 Miss Model of The World' Kraliçesi 32 yaşındaki Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili olarak ifadesine başvurulan Bayer'in oğlu Hakan Bayer gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre; İfade vermek üzere Bodrum Adliyesi’ne gelen 54 yaşındaki Ahmet Bayer ise bilirkişi raporu ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürdü. Bayer, "Bugüne kadar Aslı ve ailesine saygımdan ötürü konuşmadım. Ama olayda Aslı, görgü tanıklarının da ifade ettiği gibi atlamıştır. Bu Aslı’nın ilk intihar girişimi değildir. Ölümünden 17 ay önce de İstanbul’da intihara teşebbüs etmişti" dedi.

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, geçirdiği trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum turizmci Ahmet Bayer’in Yalıkavak Beldesi Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının 7.5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek öldü. Genç mankenin ölümü ile ilgili olarak dün ortaya çıkan bilirkişi raporunda, "Kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor" ibaresinin ardından ifadelerine başvurulan, tanınmış turizmcinin oğullarından 34 yaşındaki Hakan Bayer gözaltına alınırken, 28 yaşındaki Volkan Bayer serbest bırakıldı. Baba Ahmet Bayer de bugün ifade vermek üzere Bodrum Adliyesi’ne geldi. Adliye binasına özel otomobili ile gelen işadamı Ahmet Bayer, gazetecilere bilirkişi raporu ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını savundu. Bayer, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ölü bir insana, acısı olan anne babaya hürmetimden hiç birşey konuşmadım. Fakat görüyorum ki karşı tarafın avukatları kamuoyunu yanlış yönlendirerek, gerçekleri saptırarak ciddi bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu durumda benim suskunluğum zafiyet olarak algılanıyor."

‘Devletin bilirkişisi değil’

Konuyla ilgili olarak, daha sonra detaylı bir basın açıklaması yapacağını anlatan Bayer, "Şu anda basına yansıtılmış olan bilirkişi raporu, hiçbir şekilde mahkemenin veya devletin bilirkişisi değildir. Bu rapor ücretini herkesin ödeyerek özel bir bilirkişiden aldığı rapordur. Tamamen kağıt üzerine yapılmış bir rapora dayandırılarak, sanki devletten gelmiş bilirkişinin kanıtı varmış gibi basına yanlış yansıtılmıştır" dedi.

‘Gizli belgeyi yeni gördük’

Olayın çok net olduğunu, görgü tanıklarının ifadesine göre, Aslı Baş’ın atladığını öne süren Bayer, şöyle devam etti:"Aslı hanım, ağır psikolojik sorunları olan bir insandı. Psikolojik tedavi görüyordu. Bugüne kadar karşı tarafın gizlediği bir belge var. Biz de bugüne kadar gizlilikten dolayı göremiyorduk. İlk defa bugün gördük. Aslı hanım bu intiharından 17 ay önce intihara teşebbüs etmiştir. Çok ağır ve ölümcül dozda bazı ilaçlar alarak intihara teşebbüs etmiştir. Arkadaşları tarafından Bakırköy Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılıp, doktorlar tarafından hayata döndürülmüştür. Yani, hiç bir şekilde ailenin dediği gibi ’dört dörtlüktü, pırıl pırıldı, katiyen intihar etmezdi’ gibi bir durum söz konusu değil. Geçen sefer kurtarılmış, bu kez kurtarılamadı. Şu anda savcıya ifade vereceğim. Aileye anlayış göstererek, acılarını anlamaya çalışıyorum. Ama başkalarının haksız yere suçlanmaması lazım."

‘Kızım bir şeyler biliyordu susturdular’

Bu gelişmelerin ardından Aslı Baş’ın babası Mehmet Yavuz Baş , " Bilirkişi raporunu veren kurum, devletin verdiği bir yetki üzerine değerlendirme yapıyor. Bizim hiçbir şekilde kamoyunu yönlendirme gibi bir derdimiz olmadı. Sadece gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu kişiler paralarının gücü ile davayı saptırmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Benim kızım bu aileyle ilgili bir şey biliyordu , susturdular" dedi.

Ahmet Bayer'in, kızı Aslı Baş'ın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddialarına da yanıt veren Mehmet Yavuz Baş " Benim kızımın daha önce intihar girişiminde bulunduğunu hiç duymadım, bilmiyorum. Böyle bir belge hakkında da hiç bilgim yok." dedi.