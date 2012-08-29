'Manken Aslı Baş intihar etmedi, balkondan atıldı'

İki yıl önce Bodrum'da balkondan düşerek hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın intihar etmediği, balkondan atıldığı bilirkişi raporu ile tespit edildi.

2003 yılı Miss Model Of The World kraliçesi Aslı Baş, Bodrum Yalıkavak’ta turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın 7.5 metre yüksekliğindeki balkonundan 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakınları, Baş’ın balkondan atıldığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Baş’ın intihar etmediği, balkondan atıldığı belirtildi.

Gelişme üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Baki ile Baş'ın ailesinin Avukatı Cihan Çiçek, olayın yaşandığı villada keşif ve inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer jandarma eşliğinde Yalıkavak Jandarma Karakolu'na götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Ahmet Bayer'in de yarın Bodrum Adliyesi'ne giderek savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Aslı Baş'ın Avukatı Cihan Çiçek, keşif sonrası açıklamada bulundu. Çiçek, "Yaklaşık 2 yıldır büyük bir titizlikle incelediğimiz ve peşini bırakmadığımız olayda Aslı'nın intihar etmek için atladığı değil, atıldığı yönündeki iddialarımız, bilirkişi raporu tarafından da onaylandı. Bu konuda adalete güvenimiz tamdır. Baş'ın ailesi ve hukukçular olarak olayın tam olarak aydınlanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Ulusal Kriminal Büro tarafından verilen bilirkişi raporunda, özellikle Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili olarak 'Kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor' ibaresi dikkat çekti. Olayda şüpheli olarak 2 veya 3 kişinin olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca 'görüntü deşifrelerinde olay anında 2 veya 3 kişinin olduğu, bu kişilerin olay yerine yardıma gelen genç şortlu kişi bayan ve diğer bayanlar tarafından bilinen tanınan kişilerdir, reddi mümkün değildir' ifadelerine yer verildi.