T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Manken Aslı Baş intihar etmedi, balkondan atıldı'

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Baş’ın intihar etmediği, balkondan atıldığı belirtildi

29 Ağustos 2012 11:49

İki yıl önce Bodrum'da balkondan düşerek hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın intihar etmediği, balkondan atıldığı bilirkişi raporu ile tespit edildi.

2003 yılı Miss Model Of The World kraliçesi Aslı Baş, Bodrum Yalıkavak’ta turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın 7.5 metre yüksekliğindeki balkonundan 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakınları, Baş’ın balkondan atıldığını ileri sürüp şikâyetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Baş’ın intihar etmediği, balkondan atıldığı belirtildi.

Gelişme üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Baki ile Baş'ın ailesinin Avukatı Cihan Çiçek, olayın yaşandığı villada keşif ve inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından Bayer'in oğulları Hakan ve Volkan Bayer jandarma eşliğinde Yalıkavak Jandarma Karakolu'na götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı. Ahmet Bayer'in de yarın Bodrum Adliyesi'ne giderek savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Aslı Baş'ın Avukatı Cihan Çiçek, keşif sonrası açıklamada bulundu. Çiçek, "Yaklaşık 2 yıldır büyük bir titizlikle incelediğimiz ve peşini bırakmadığımız olayda Aslı'nın intihar etmek için atladığı değil, atıldığı yönündeki iddialarımız, bilirkişi raporu tarafından da onaylandı. Bu konuda adalete güvenimiz tamdır. Baş'ın ailesi ve hukukçular olarak olayın tam olarak aydınlanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Ulusal Kriminal Büro tarafından verilen bilirkişi raporunda, özellikle Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili olarak 'Kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor' ibaresi dikkat çekti. Olayda şüpheli olarak 2 veya 3 kişinin olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca 'görüntü deşifrelerinde olay anında 2 veya 3 kişinin olduğu, bu kişilerin olay yerine yardıma gelen genç şortlu kişi bayan ve diğer bayanlar tarafından bilinen tanınan kişilerdir, reddi mümkün değildir' ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

aslı başmankenbilirkişiraporintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24