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Çevre

Manisa Valisi: Ortadoğu'da enerji için savaş çıkarken, kömür için bir kısım ağacın feda edilmesi kaçınılmaz

Soma'da kurulması planlanan termik santral için kesilen ağaçlara Valilik açıklaması

18 Ekim 2014 11:31

Manisa Valiliği, Soma'da kurulması planlanan termik santralin arazisi içindeki zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı yapılan suç duyuruları sonrası savcılığın kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yırcı Köyü'nde kurulması planlanan termik santralin bulunduğu arazide zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili sosyal medyada yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Soma'nın 1 milyar tona ulaşan kömür rezervinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, devletin bu kömürü çıkarıp kurulacak termik santrallerle enerjiye dönüştürmeyi temel politika olarak belirlediği vurgulandı.

Yapılan ihale sonucu termik santral kurmaya hak kazanan şirket lehine Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahada bulunan bazı zeytin ağaçlarının kesilmesi gerekmiştir. Bunun üzerine bir kısım çevreci örgütler ve bazı politik şahsiyetlerce kesimin hukuki olmadığı gerekçesiyle idarenin hukuka aykırı bir duruma göz yumduğu gibi bir algı oluşmasına neden olacak biçimde eylem ve kampanyalar başlatılmıştır.

Baştan bu tarafa ağaçların kesildiği yönünde idareye gelen şikayetler üzerine olaya müdahale edilmiş, para cezası uygulanmış ve konu her defasında 'suç olabilir' düşüncesiyle mahkemeye intikal ettirilmiştir. İlgili Cumhuriyet Savcılığı verdiği kararıyla konunun suç oluşturmadığını, kovuşturmaya yer olmadığını açıkça belirtmiştir."

Bu karara rağmen söz konusu kampanya ve eylemlerin ısrarla sürdürülmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu konuda kamuoyunun dikkatli olması, suni algı oluşturma çabalarına prim vermemesi, sürdürülen kamu hizmetinin sağlığı açısından önemlidir" denildi.

Devletlerin enerji kaygısıyla savaşlara girdiği bir dönemin yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Ülkemizin kendi sahip olduğu kömür gibi bir milli kaynaktan enerji temin çabasına, bu iş için gerekiyorsa bir kısım zeytin ağacının feda edilmesinin kaçınılmaz oluşuna dikkat edilmelidir. Söz konusu ağaçların feda edilmesi, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da feda edilenlere kıyasla son derece makul karşılanması gereken bir durumdur" ifadelerine de yer verildi.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Yırcı Köyü'nde ağaç kesimine karşı suç duyurusunda bulunmuş ve bir grup köylü ile birlikte eylem düzenlemişti.

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