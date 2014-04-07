Mancini: Selçuk İnan'la yaşadığımız olay normal

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Selçuk İnan ile maçın sonlarına doğru aralarında geçen tartışmayla ilgili konuşan Roberto Mancini, “Bu tip şeyler normal. Son dakikaları gelmişti maçın gergindik hepimiz. Selçuk'a oyunda kalmasını ve yere yatıp vakit geçirmesini söyledim. Ama o çıkmak istedi. Bunlar normal" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi oynayan bir Galatasaray olduğunu belirterek, "İkinci gol eksikti. İkinci golü bulamadık, bulsaydık rahatlardık. Gol sayımızın eksikliğini şanssızlığa ve bazı hatalara bağlayabiliriz." dedi.

İtalyan teknik adam, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi önemli ve kaliteli bir derbi. 11'e 10 kaldığında topa daha çok sahip olan bir Galatasaray vardı. Ancak Fenerbahçe'nin de ne kadar kaliteli bir takım olduğu unutulmamalı. Liderlik pozisyonunu hak eden bir Fenerbahçe var" diye konuştu.

'Drogba oynamayı çok istedi'

İtalyan teknik adam, Drogba'nın uzun süre sonra sahalara dönmesiyle ilgili olarak da "Yaklaşık 10 gündür takımla antrenman yapmadı. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sabah onunla özel bir konuşma yaptık, oynamayı çok istedi ve iyi mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan’ın tepkisi

Selçuk İnan ile maçın sonlarına doğru aralarında geçen tartışmanın sorulması üzerine Mancini, “Bu tip şeyler normal. Son dakikaları gelmişti maçın gergindik hepimiz. Selçuk'a oyunda kalmasını ve yere yatıp vakit geçirmesini söyledim. Ama o çıkmak istedi. Bunlar normal" dedi.