Derbinin rengi sarı kırmızı: Galatasaray: 1 Fenerbahçe: 0

Spor Toto Süper Lig'de iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, 28. Hafta maçında TT Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma Wesley Sneijder'in 10. dakikada attığı golle 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. 16 sarı kart ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmaya hakem Bülent Yıldırım damga vurdu.

Emre Belözoğlu'nun 40. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe sahada 50 dakika 10 kişiyle oynarken Galatasaray'da da Felipe Melo, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emre Belözoğlu'nun oyundan atıldığı pozisyonun ardından rakibine dilini çıkaran Felipe Melo'nun bu davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bu galibiyetle Galatasaray, bir maç eksiği olan Fenerbahçe'yle puan farkını 7'ye düşürerek tekrar 2. sıraya yükseldi.

DAKİKA DAKİKA DEV DERBİ:

Maçın ilk dakikalarında önce Emre ile Melo arasında sonra Emre ile Eboue arasında gerginlik yaşandı.

10. dakikada gelişen Galatasaray akınında Melo'nun pasına Sneijder çok sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0

13. dakikada Sneijder ceza sahsında girdiği pozisyon sonrası Gökhan Gönül ve Bekir İrtegün ile gerginlik yaşadı. Hakem Bülent Yıldırım, Sneijder'in arkasından ensesine müdahalede bulunan Gökhan Gönül'e sarı kart gösterdi.

Emre Belözoğlu, 40. dakikada Melo'ya yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı..

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci 45 dakika başladı.

İkinci devrenin hemen başında Hakan Balta pas hatası yaptı. Topu kapan Emenike şutunda top savunmadan döndü.

Sakatlanan 65. dakikada Eboue yerini Sabri'ye bıraktı.

Felipe Melo, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Ceyhun kadroda yok

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Roberto Mancini'nin çok güvendiği Ceyhun Gülselam, baldırında yırtık oluştuğu için Fenerbahçe maçının ilk 18 kişilik kadrosundan çıkartıldı

Galatasaray sahaya şu 11 ile çıktı;

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Hakan, Telles, Yekta, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak, Drogba

Mancini'den beklenen karar

Galatasaray'da Didier Drogba'nın yoğun bir tedavi uygulaması sonrasında derbiye yetişmesi herkesi sevindirdi. Fenerbahçe maçında oynamak isteyen ve fedakarlığa imza atacak olan Drogba'nın maç kadrosuna alınması sonrasında Mancini 6 yabancı kuralı nedeni ile 2 yabancısını kadro dışı bıraktı. İtalyan teknik adam Aurelin Chedjou ve Izet Hajrovic'i 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

Fenerbahçe ise sahaya şu 11 ile çıktı;

Volkan, Gökhan, Bekir, Alves, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Emre, Kuyt, Sow, Emenike

Dany Galatasaray'ı ziyaret etti

Öte yandan Beşiktaş'a kiralanan Dany, Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'ın oteline giderek kısa bir sğre burada kaldı...Dany kısa bir süre kaldığı otelden ayrılırken açıklama yapmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine parçalı forma, beyaz şort ve beyaz konç ile çıktı. Fenerbahçe ise klasik çubuklu forma lacivert şort ve lacivert konç ile sahada...

Mancini'ye özel pankart

Galatasaray taraftarları Mancini için özel pankart hazırlayarak, İtalyan teknik adama destek verdi: ‘Roma die uno non aedificata est’ (Roma bir günde kurulmadı)

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihlerinde 377. kez karşı karşıya geldi.

Şimdiki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 105 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 376 maçtan 143'ünü kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 120 kez galip geldi. İki takım 113 maçta ise eşitliği bozamadı.

"Sarı Kanaryalar"ın attığı 526 gole, "Cim Bom" 477 golle karşılık verdi.

Ligde 114. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 56. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 113 kez karşı karşıya geldi. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 47-31 üstünlük kurdu. Ligdeki 35 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertlilerin attığı 148 gole, sarı-kırmızılılar 112 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan lig maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

18.03.2011 Türk Telekom Arena Süper Lig 2 - 1

07.12.2011 Türk Telekom Arena Süper Lig 1 - 3

17.03.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 2

22.04.2012 Türk Telekom Arena Süper Lig 2 - 1

12.05.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 0

12.08.2012 Yeni Erzurum TFF Süper Kupa 2 - 3

16.12.2012 Türk Telekom Arena Süper Lig 1 - 2

12.05.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 1

11.08.2013 Kadir Has TFF Süper Kupa 0 - 1 (Uzatmada)

10.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0