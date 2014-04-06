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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylı sürücüye saldırdı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi Samandıra'dan geçen bir araç, içinde Galatasaray kaşkolu olduğu gerekçesiyle saldırıya uğradı

06 Nisan 2014 21:37

Samandıra'da Fenerbahçeli futbolcuları Türk Telekom Arena'ya uğurlamak için bekleyen taraftarlar, aracında Galatasaray kaşkolü bulunan bir kişiye saldırdı.

Aracında Galatasaray atkısı bulunan bir çift, Fenerbahçelilerin arasında geçerken sarı lacivertliler aracı durdurup salladı.

Son süratle kalabalığın arasında ayrılan sürücü bir süre sonra geri döndü ama ters yönden gelip taraftarın üzerine arabayı sürünce Fenerbahçeliler araca saldırdı.

Aracı durduran Fenerbahçeliler, camları kırıp arabaya saldırdı...

Yüzlerce taraftarın arasında kalan Galatasaraylı sürücünün yan koltuğunda oturan kadın fenalık geçirdi araçta büyük hasar oluştu.

 

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