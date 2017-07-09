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Maltepe Parkı, Adalet Mitingi için hazır

CHP'nin Adalet Mitingi'ne 1 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor

09 Temmuz 2017 15:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı ve mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkı'nda hazırlıklar tamamlandı. Kılıçdaroğlu’nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Adalet Mitingi'nin akşam saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Kılıçdaroğlu’na eşlik edenler miting alanına yürümeye başlarken Kılıçdaroğlu'nun 3 kilometrelik son yürüyüşü yalnız yapacağı öğrenildi.

1 milyondan fazla katılımın olması beklenen miting alanında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı platformun yapımı biterken, alanın çevresine dev led ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, uzun tutukluluk süreçleri, sağlık sorunları olup da cezaevlerinden tahliye edilmeyenlere ilişkin olarak hazırlanan "dev dilekçe"de şu ifadeler yer alıyor:

"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyeninÿyaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.

Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerinÿiyi niyetlerine, adaletin tecelli veÿ tesis edeceğine inanmak için OHAL’in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesiniÿ ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesiniÿ toplum vicdanı adına talep ediyoruz"

Dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" yazısı yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.

CHP resmi sitesinden Adalet Mitingi'nden canlı yayın yapacak frekansları yayınladı

 

'Adalet Yürüyüşü': Yüz binlerce adım, yüz binlerce insan, 25 gün, 420 kilometre...

 

Miting alanına yürüyüş başladı

Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşün son 3 km’si için Dragos’taki kamp alanında dinlenmeye çekildi. Kılıçdaroğlu’na eşlik eden ve çoğunluğu İstanbul dışından gelen gruplar da aynı bölgede kurulan çadırlarda geceyi geçirdi. Sabah erken kalkan katılımcılar kahvaltılarını yaptıktan sonra Maltepe Miting Alanına doğru yürüyüşe geçti.

Kılıçdaroğlu’nun miting alanına tek başına yürüyeceğinin açıklanmasının ardından Dragos’taki kamp alanında güvenlik görevlileri ve gazeteciler dışında kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun saat 16:00 sularında miting alanına tek başına yürümesi bekleniyor.

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