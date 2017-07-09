'Adalet Yürüyüşü' sona erdi; Kılıçdaroğlu'nu Maltepe'de milyonlar karşıladı!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "casusluk" iddiasıyla tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü", "büyük adalet mitingi"nin gerçekleştirildiği Maltepe Meydanı'nda sona erdi. 25 gün süren yürüyüşte toplam 432 kilometre yol katedildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, miting alanında yaklaşık 2 milyon kişinin bulunduğunu duyurdu.

Mitingde CHP dahil hiçbir siyasi partinin bayrak, flama ve sembolü taşınmadı; "adalet" talebini vurgulayan pankartlar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, tam bir saat süren konuşmasının ardından miting için kurulan platformun üzerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte barışı simgeleyen beyaz güvercinler uçurdu, bayrağın renklerini simgeleyen kırmızı ve beyaz karanfiller dağıttı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP tarihinin en önemli mitinglerinden biri olan "büyük adalet mitingi"nde yaptığı konuşmada "Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti getireceğiz. Sokaksa sonuna kadar sokak" dedi.

Mitingin yapıldığı 9 Temmuz 2017 yeni bir başlangıç olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Tüm taleplerimiz karşılanana kadar bu yürüyüş bitmeyecek. Bu yürüyüş artık başladı, korku duvarlarını yıkacağız. Adalet yürüyüşümüzün son günü yeni bir başlangıçtır" ifadesini kullandı.

'Adalet Yürüyüşü': Yüz binlerce adım, yüz binlerce insan, 25 gün, 420 kilometre...

İşte dakika dakika yaşananlar

20:30 - Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Adalet Yürüyüşü, hayatımın en umutlu ve inançlı yürüyüşüydü. 25 gün boyunca bana güç veren, ülkemin güzel insanlarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

19:30 - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ve mitinge katılımı değerlendiren Rizeli Veysel Amca, "Miting çok süper oldu" yorumunda bulundu.

18:00 / 19:00 - Kılıçdaroğlu, 25 gün süren yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda yaptığı konuşmada "Sırf hükümete muhalif göründüğü için haklarından mahrum bırakılan akademisyenler ve kamu görevleri görevlerine iade edilmelidir. Milletvekilleri serbest bırakılmalıdır" dedi.

17:40 - Daha önce miting alanında 1.6 milyon kişinin bulunduğunu aktaran Özgür Özel, yol kenarında bekleyenlere yönelik olarak yaptığı anonsta, Kılıçdaroğlu'nun ardından gelenlerin mitinge girişte sıkıntı yaşayacağını belirtti; "2.2 milyon kişi sizi alanda bekliyor" dedi.



17.30: Enis Berberoğlu'nun eşi Oya ve kızı Dilara Berberoğlu ile eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da miting alanına doğru ilerliyor.

17:20 - Yol kenarında bekleyen vatandaşlara miting alanında beklemeleri çağrısı yapılıyor.

17:18 - Miting alanında üzerinde "Bize de hak, hukuk" pankartı bulunan köpek, dikkati çekti.

17:15 - Tertip otobüsünde su bitmesi üzerine Özgür Özel, anonsla yol kenarındaki vatandaşlardan su istedi.

17:00 - 3 kilometrelik yürüyüşün 2 kilometresi geride kaldı. Kılıçdaroğlu, kalan yolu tek başına katedecek.

16:45 - 750 kişinin akreditasyon için başvurduğu öğrenildi.

16:30 - Yürüyüşün son etabı başladı. Onlarca gazetecinin takip ettiği Kılıçdaroğlu'nun yüz metre arkasından milletvekilleri ve vatandaşlar geliyor.

15:00 - Mitinge kucağında ördeğiyle gelen vatandaş, dikkati çekti.

14:50 - Bostancı İskelesi civarında toplanan kalabalık 'Adalet Mitingi' alanına yürümek için hazırlıklarını sürdürüyor. Gruplara üye olmayan insanlar, Maltepe'de bulunan Sahil Dolgu Alanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçenlerin üzerinde 'Adalet' yazılı tişörtlerin yanısıra beyaz renk ağırlıklı olduğu görülüyor.

12:45- Adalet buluşmasına katılmak için Ankara'dan 260, İzmir'den 200, Bursa'dan 80 ve Eskişehir'den 76 olmak üzere şehir dışından yüzlerce otobüs kaldırıldı.



12:15 Adalet Mitingi'ne destek amacıyla katılan bir yürüyüşçü "Ne çektiyse bu Cumhuriyet insanlarının çocukları çekti" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

11:45 CHP resmi sitesinden canlı yayın frekanslarını yayınladı

11-:30 - Maltepe'deki miting alanına doğru irili ufaklı gruplar halinde ilerleyen adalet yürüyüşçüleri, "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıyor. Yollarda halay çekenleri, horon tepenleri görmek mümkün.

11:20 - Düğünü olan bir çift de gelinlik ve damatlıkla Dragos ile Maltepe arasındaki sahil yoluna gelerek yürüyüşçülere destek verdi.

11:10 Saat 18.00'de başlayacak Adalet Mitingi öncesi alana doğru toplu yürümeler başladı.

Validen açıklama: 15 bin polis görev yapacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "adalet mitingi"ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada “15 bin polis görev yapıyor. Her türlü önlemi aldık. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık. İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer” ifadesini kullandı.

Dev dilekçe

Miting alanına kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile gerçekleştirilen ihraçlarla ilgili olarak dev bir "adalet dilekçesi" yerleştirildi. Altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" yazısına yer verilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı.

"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı. Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerinÿiyi niyetlerine, adaletin tecelli veÿ tesis edeceğine inanmak için OHAL’in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesiniÿ ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz."

"Mitingde 'Altı Ok'lu bayrak bile istemiyoruz, getirenleri provokatör olarak değerlendireceğiz"

Dün (8 Temmuz 2017) mitinge ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetmişti:

"Maltepe’deki miting alanında bayrak, atatürk posteri ve adalet bayrağı dışında hiç bir bayrak istemiyoruz. ‘Altı Ok’lu bayrak bile istemiyoruz. Başka bayrak getirenleri provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerini de uyarıyorum, başka bayrak kabul etmeyiniz. Basından arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyorum.”

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Gandhi'nin rekoru kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mahatma Gandhi'nin, Güney Afrika’da Hintleri ezen yasa ve uygulamalara karşı yaptığı Tuz Yürüyüşü'nün rekorunun kırıldığını aktardı.

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"Hazırız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de bugün yapılacak miting için yapılan hazırlıklarla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu. Bingöl, miting alanında çektiği fotoğraflara yer verdiği paylaşımına , "Adalet Mitinginin 80 m'lik platformu ve yapılan tüm hazırlıklar, Adaleti haykırmaya gelen milyonlar için hazır" notunu düştü.