Baykal'dan Adalet Yürüyüşü'ne ziyaret

CHP Antalya milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün akşam karavanda ziyaret etti. Baykal'ın mitinge katılacağı da öğrenildi

Baykal ile Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ziyarette, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın da bulunduğu görüldü.

24 gün süren yürüyüş bölümüne katılmayan ve "Hedefe vardıklarında yanlarında olacağım" diyen Baykal, bugünkü mitinge de katılacak.