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Politika

Adalet Mitingi'nde görev yapacak polis sayısı açıklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan açıklama yaptı

09 Temmuz 2017 13:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamı sonrasında başlattığı Adalet Yürüyüşü bugün Maltepe'de yapılacak mitingle sona eriyor. Maltepe'de yapılacak Adalet Mitingi'nde 15 bin polis görev yapacak.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, miting öncesi alanda kontroller yaparken, "Yaklaşık, 15-16 bin polis görev alacak. Havadan, karadan ve denizden her türlü tedbirimizi aldık. Yüksek binalar, geliş gidişler, bomba arama, köpekler her türlü tedbiri aldı arkadaşlarımız. Yarın burayı tertemiz teslim edeceğiz. İstanbul'da bu tür mitingler çok yapılıyor. Arkadaşlarımız da bu konuda yeterli tecrübeye sahip. Herhangi bir sorun olmadan tamamlarız" dedi.

 

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