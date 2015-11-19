Maliye, göktaşı parçalarını satan köyü basıp vergi istedi!

2 Eylül’de dünya yörüngesinde parçalanan meteor, Bingöl'ün Sarıçiçek köyü ve çevresine saçıldı. Bölge halkı topladıkları göktaşlarını satarken, uzmanlar ticari faaliyet niteliğindeki gök taşı alım-satımının vergi kapsamında değerlendirdi. Bingöl İl Defterdarlık Müdürlüğü, “Göktaşı devlet malı niteliğinde ve alım-satımların Gelir Vergisi Kanunu kapsamında” olduğu açıklamaları üzerine Sarıçiçek köyüne ekip gönderdi.

"Bu taşı Allah gönderdi, bildiğimiz kadarıyla verginin olmaması lazım"



Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde köye giriş yapan 3 kişilik maliye ekibi, taş toplayanlarla görüştü. Durumu köylülere anlatan maliye görevlileri, elinde satışa dair resmi belge bulunan kişilerin elde ettiği gelirden dolayı vergiye tabi tutulacağını söyledi. Durum karşısında şakına dönen köylüler, devletin vergi uygulamaması gerektiğini savundu.

Köy sakinlerinden Rıdvan Ergin, “Sabah köye gelen maliyeciler, taşın devlete ait olduğunu ve vergi alınacağını söyledi. Bu taşı yer altından çıkarmadık, Allah gönderdi. Bildiğimiz kadarıyla bu durumda verginin olmaması lazım. Yer altı zenginliklerinden vergi alınır ama burada verginin olmaması lazım. Benim de elimde 40 gram bir taş var televizyonda 21 bin lirayı geçtikten sonra vergiye tabi tutulacağını gördüm ama benim taşım vergiye tabi tutulacak kadar büyük değil” dedi.

Göktaşı satarak araba alan vatandaş sitem etti



Yarım kilo taşla 22 bin lira borcunu ödeyip, ağabeyinden aldığı bir miktar parayla 43 bin liralık araba alan köy sakinlerinden İsmail Ergin ise duruma tepki gösterdi. Köylülerin ticaret yapmadığını bu yüzden de vergiye tabi tutulmaması gerektiğini belirten Ergin, “Bu sabah maliye ekipleri köye geldi. Göktaşının vergisi olduğunu söylediler, köylüden vergi almak için uğraşmaya gelmişler. Köylüler taş topladı evet ama ticaret yapmadı. Zavallı köylü anca karnını doyurup varsa borcunu ödedi. Bunun da vergisinin kesilmemesi lazım. Sonuçta Allah tarafından gökten gelen bir taş bu, Allah köylünün de rızkını böyle vermiş” dedi.

Ticari faaliyet içerisinde bulunmadıkları için vergiye tabi tutulamayacaklarını belirten Ergin, “Sonuçta şirket kurmadık. Elaman tutup, taş toplatmadık. Birkaç parça topladık. Ben topladığım taşlarla araba aldım ama kardeşimden 17-18 bin TL borç aldım. Benim de araba hevesim vardı, bu yaşıma kadar araba sahibi olamadım. Şimdi bizlerden vergi alacaklarını söylüyorlar, neyin vergisini alacaklarsa bilmiyoruz” diye konuştu.