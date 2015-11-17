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Sarıçiçekliler fenerle göktaşı arıyor

100'ü aşkın kişi, meteor parçalarının düştüğü bölgede sabahın ilk ışıklarına kadar aramasını sürdürüyor

17 Kasım 2015 00:43

Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen meteor parçalarının değerli olduğu iddiaları üzerine bazı vatandaşlar göktaşlarını gece de aramaya başladı. Meteor parçalarının ışık tutunca parladığını söyleyen köylüler, aramalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor.

Radikal'in haberine göre, Sarıçiçek köyüne 2 Eylül'de düşen meteor parçalarını bulup satanların yüksek gelir elde ettiğine ilişkin haberler üzerine zenginlik hayali kuran 100'ü aşkın kişi, köyün kırsalında gece gündüz demeden göktaşı arıyor.

Akşam karanlığın çökmesinin ardından el feneriyle bölgeye gelen 100'ü aşkın kişi, meteor parçalarının düştüğü bölgede sabahın ilk ışıklarına kadar aramasını sürdürüyor. Göktaşının karanlıkta ışık ile temasında daha çok parladığını belirten vatandaşlar, bu yöntemle çok sayıda taş bulduklarını söylediler.

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