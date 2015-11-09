Gramı 60 dolara kadar alıcı bulunca köylüler her gün göktaşı avına çıkmaya başladı

Bingöl’de bir köye düşen göktaşı parçalarının gramı 15 ile 60 dolar arasında alıcı buldu. Köylüler, her gün göktaşı aramaya çıktıklarını söylerken “İnşallah bu taştan herkes bulur. Gariban insanlar hep arıyor. Onların daha çok ihtiyacı var” dedi



Habertürk’ten Mahmud Arda’nın haberine göre Sarıçayır Köyü’nde göktaşı parçalarının “Bedeli yüksek fiyata alınacak” söylentileri üzerine köylüler, çevrede buldukları göktaşlarını toplamaya başladı ve kârlı çıktılar.

Göktaşı parçalarının gramına 15 ile 60 dolar fiyat verildiğini söyleyen Sarıçayır Köyü sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün “İstanbul Üniversitesi’nden bir akademisyenin sözleriyle göktaşının değerli olduğunu öğrendik... Geçen hafta sadece 200 bin dolar döviz bıraktılar. İnşallah bu taştan herkes bulur. Gariban insanlar hep arıyor. Onların daha çok ihtiyacı var” dedi

Köylüler, 2 Eylül’de düşen göktaşı parçalarını yurtdışındaki meraklılarına sattı





