Maliye bakanından vergi indirimi talebine 'dört çocuk' tavsiyesi

Muhalefetin asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretlilere üç veya dört çocuk yapmalarını önerdi. Bakan Şimşek, 891 TL asgari ücret alan çalışanların dört çocuk sahibi olmaları durumunda yüzde 12.8 oranındaki vergi yükünün sıfırlandığını açıklarken, üç çocuk sahibi olan asgari ücretlilerin vergi yükünün sıfırlanmasına yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

CHP'den soru önergesi

Mahmut Lıcalı’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, asgari ücretten alınan gelir vergisi payının kaldırılması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti bulunmasına karşın, AKP hükümeti yıllardır asgari ücretten vergi kesintisi yapmaya devam ediyor.

Türkiye’de çalışanların büyük bölümünün asgari ücretle geçindiğini anımsatan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bir soru önergesiyle asgari ücretten alınan vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağını sordu.

'Vergi yükü üç çocukta sıfırlanacak'

Asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasıyla ilgili soruyu Şimşek, asgari ücretlilerin dört çocuk sahibi olmaları durumunda vergi alınmadığı yanıtını verdi. Şimşek, “Dört çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamı vergi dışında kalmakta ve gelir vergisi yükü sıfıra kadar indirilmiş olmaktadır” değerlendirmesini yaptı. Bakan Şimşek verdiği yanıtta, asgari ücretlilerin vergi indirim oranlarını şöyle açıkladı:

“Yüzde 12.8 oranındaki vergi yükü bekâr için yüzde 5.3; evliler için yüzde 3.8; evli ve bir çocuklu için yüzde 2.6; evli ve iki çocuklu için yüzde 1.5, evli ve üç çocuklu için yüzde 0.7; evli ve dört çocuklu için yüzde 0.”

Şimşek, TBMM gündemindeki bir tasarıyla asgari ücretli çalışanlar için üçüncü çocukta uygulanan indirim oranının yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılarak vergi yükünün üç çocukta sıfırlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.



