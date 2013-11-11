Üç çocuklu kadına altı yıl erken emeklilik geliyor

Hükümetin nüfus artışını hızlandırmak için hayata geçirmeyi planladığı teşvik paketi netleşiyor. Dört bakanlığın birlikte yürüttüğü çalışmalara göre, üç çocuk sahibi kadınlara altı yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Ayrıca asgari ücretle çalışan üç çocuklu kadınlara gelir vergisi muafiyeti de getirilecek. Paketin yılbaşından önce açıklanması bekleniyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, çalışan kadınlara altı yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı veriliyor. Gelir Vergisi Yasa tasarısı ile üç çocuklu asgari ücretlide gelir vergisi yükü sıfıra çekiliyor. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "nakit" destek talebinin devlete ağır yük getireceği gerekçesiyle, vergi teşvikinde karar kaldı.

Pakete göre, doğum yapan kadına destek doğumla sınırlı kalmayacak. Çocuğu belli yaşa gelinceye kadar yarı zamanlı, esnek çalışma modelini tercih edebilecek. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılıyor. İşe başlama tarihinden önce doğmuş çocuklar için de çalışan kadın bu borçlanma hakkından yararlanabilecek.

Esnek çalışma

Aile Bakanlığı, ev kadınlarının maddi koşullarına göre nakit, mama ve çocuk bezi yardımı önerisi getirdi. Ancak, Maliye nakit desteğinin mali yükünün ağır olacağını bildirdi. Nakit destek yerine Avrupa'daki gibi çalışan anneler için yüzde 40 esnek çalışma sistemi getirilmesi kararlaştırıldı.

Kademeli emeklilik de gündemde

Çocuk sayısına göre, kademeli emeklilik de gündeme gelirken bu konuda nihai karar Bakanlar Kurulu'nda verilecek. Çalışma Bakanlığı, esnek çalışanların emeklilik hakkına erişebilme imkânlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm esnek çalışanların eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak.

Hamilelere özen gösterilecek

İş ve çalışma koşulları hamileliği riske atmayacak şekilde düzenlenirken, periyodik kontroller konusunda her türlü kolaylık gösterilecek. Hamile kadınlar ağır işlerde çalıştırılamayacak. Kamuda çalışan işçi, memur kadınlar muayene günlerinde ücretli izinli sayılacak. Doğum iznine çıkan kadının primini devlet karşılayacak. İzindeki personel için kamuda geçici görevlendirme yapılacak.