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Dünya
Deutsche Welle

Asgari ücrete onay

Alman Meclisi, yapılan oylamada asgari ücret uygulamasına onay verdi. Sırada çifte vatandaşlıkla ilgili yasa tasarısı var.

03 Temmuz 2014 18:49


Federal Meclis'te saat başı 8,5 euroluk asgari ücret uygulamasına onay çıktı. Ancak anlaşma Sosyal Demokratların başlangıçta kabul etmeye gönüllü olduğundan daha fazla muafiyeti içeriyor.

Bazı sektörlerin geçiş süreci kapsamında asgari ücret uygulamasına iki yıl gecikmeli olarak başlamasına izin verilecek. Kısa süreli stajyerler, uzun süredir işsiz olanlar ve 18 yaşın altındaki kişilere daha az ödeme yapılabilecek.

Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske "Muafiyet sayısının çok yüksek olmasıyla koalisyon, asgari ücret uygulamasını vahşice parçaladı” şeklinde konuştu.

Ancak karar yine de asgari ücretin daha adil bir istihdam piyasası yaratacağına inananlar tarafında övüldü. Bazıları da ülke genelinde asgari ücret uygulamasının iş kaybına yol açacağını savunuyor.

ING Baş Ekonomisti Carsten Brzeski, “Kısa vadede asgari ücret uygulaması ekonomiyi teşvik edebilir ancak uzun vadede uluslararası rekabette bir sorun olabilir” dedi.

Uygulama 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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