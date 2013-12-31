Asgari ücrette zam oranı açıklandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında, asgari ücrete 2014'ün ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için de yüzde 6 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, 2014'ün ilk yarısında asgari ücret 846 Lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik asgari ücreti açıkladı. Çelik ''Asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci ay içinse yüzde 6 artırılmıştır" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2014'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere beşinci kez toplandı. Toplantının ardından kararı açıklayan Bakan Çelik, "Bu yıl aldığımız kararlardan biri asgari ücrette 16 yaş sınırı uygulamasına son veriyoruz. Çıkan bir diğer karar da, üç çocuğu olandan gelir vergisi alınmayacak." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararına göre, 2014 yılında uygulanacak olan asgari ücret 2014 yılının ilk 6 ayında yüzde 5'lik artış olacak. İlk 6 ayda net 846 TL, brüt 1.071 TL olacak. İkinci 6 ayda ise ücret, yüzde 6'lık bir artışla net 891 TL, brüt 1.136 TL olacak.

