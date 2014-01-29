Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası bu işi iyi götürüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası bağımsız bir kurum. Burada önemli olan şey Merkez Bankası'nın kredibilitesi. Küresel ekonomide oldukça sıkıntıların günlerin yaşandığı bir dönemde Merkez Bankası bu işi iyi götürüyor” ifadesini kullandı.

Cnbc-e ve NTV ortak yayınına katılan Mehmet Şimşek, “Prensip olarak Merkez Bankası'nın kararları hakkında yorum yapmıyorum. Ancak Merkez Bankası da herkes gibi ülkenin yararına kararlar alıyor" dedi.

‘Yatırımcıların kaygıları önemli ölçüde giderildi’

Dışardan da içerden de bakıldığında önemli olanın kurumların doğru kararları doğru zamanda vermesi olduğunu söyleyen Şimşek, "İnanıyorum ki bu kararla yatırımcıların kaygıları önemli ölçüde giderildi" dedi.

Şimşek, "Sadece Türkiye'yle sınırlı değil, gelişmekte olan ülkelerde son iki haftadır ciddi bir türbülans var. ABD ekonomisinde toparlanma hızlanıyor. Bu da Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını daha da kısmasına, böylece gelişen ülkelere fon akışı kesebilir algısı var" diye devam etti.

‘Yeni bir döneme giriyoruz’

Maliye Bakanı, küresel piyasalarda son 10 yıllık trendin değiştiği yeni bir döneme girildiğini söyledi. Şimşek, "Geçen yılın Mayıs ayında bu yana gelişen ülkelere iki türlü fon akışı var. Bir kısmı parekende diye nitelendirebileceğimiz akış, toplam fon akışının yüzde 25'îne denk geliyor. İkincisi ise kurumsal yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar açısından önemli çıkış yaşanmadı ama girişlerde sorun yaşandı. Bu yıldan itibaren kurumsal fonların da ilgisinin azalma ihtimali var. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler baskı altında. On yıllık bir dönemi geride bırakıyoruz. Yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu.

Maliye Bakanı, "Türkiye nispeten küçük ve açık bir ekonomi büyük ülkelere oranla. Bu hususu dikkate almalıyız. Dünya ekonomisine entegre bir ülkeyiz, dış gelişmeleri buna göre iyi okumamız, dikkatli olmamız lazım" dedi.

‘Kredibiliteyi sürdürmezsek büyüme ivme kaybeder’

Şimşek, Türkiye'de kredibilite sürdürülmezse, büyümenin ciddi anlama ivme kaybedeceğini belirtti. Maliye Bakanı, "Son dönemdeki siyasi gelişmeler, kurun değer kaybetmesi gibi gelişmelerin olduğu bir dönemde büyümeye dair riskler daha yüksek. Küresel ekonomik risklere yönelik doğru kararlar verirsek, daha iyi bir konumda olabiliriz" dedi.

‘İç talep azalacak’

Şimşek, "Büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler var. Son dönemdeki siyasi gelişmeler, devam eden siyasi gerginlik ve parasal sıkılaştırma etkisiyle büyüme yavaşlayacak, açık konuşayım. Bu gelişmeler etkisiyle iç talep azalacak" dedi. Maliye Bakanı, iç talepte biraz yavaş gidecek ancak bölgesindeki gelişmelerden dolayı dış talep artacak ve bu dengede bir büyüme yoluna girecek dedi.

‘Cari açığa olumlu yansıyacak’

Şimşek, iç talebin yavaşlamasının cari açıkta önemli bir daralma yaratacağına, uzun vadede olumlu etkisinin olacağına da işaret etti. Şimşek, “Cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 5'lerin altına düşeceği bir sürece girmiş olabiliriz” diye konuştu.

Şimşek, “enflasyonda referansın Merkez Bankası'nın söylemleri olduğunu, en doğrusunu onların bileceğini” söyledi.

‘Revizyon için erken’

Maliye Bakanı, büyümede aşağı yönlü riskler olsa da revizyon için erken olduğunu söyledi. Şimşek, "Türkiye'de Mart'tan sonra öngörülebilirlik artacaktır. Tüketici ve yatırımcıların kararlarına olumlu yansıyacaktır. Türk Lirası'ndaki bir miktar değer kaybının iç talebe etki edecektir. Henüz çok erken, Mart sonrasında masaya yatırılabilir. Belki iç talepteki kırılmayı dış talepteki artış dengeleyebilir" dedi.

‘Mali disiplin çok önemli’

Maliye Bakanı, "Siyasi bir operasyon var, kur baskı altında, lira baskı altında. Bizim mali disipline odaklanmamız bu durumda çok önemli. Bu kadar önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, bütün bunlara rağmen, faizlerdeki yükseliş sınırlı kaldı" dedi.

Şimşek, vergi affının kesinlikle gündemde olmadığını yineledi. Şimşek, bu yıl özelleştirme hedefinin 6,9 milyar lira olduğunu da ifade etti. Kredi kartlarına getirilen taksit sınırıyla ilgili de konuşan Şimşek, "Dünyanın hiçbir yerinde kredi kartına taksit diye bir şey yok" dedi.