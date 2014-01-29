Merkez Bankası'nın kararına dünyada kim ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme kararı dünya basınında büyük yankı yaptı.

Merkez Bankası’nın kararı, Wall Street'te vadeli işlemlerde borsa endekslerini yükseltti.

Japon yeni ve İsviçre frangı düşüş yaşarken, Avustralya ve Yeni Zelanda doları güçlendi. Karar, Asya kurlarını da destekledi.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre karara yönelik, dünyadaki analistlerin yorumları olumlu oldu.

Amerikalı analistler, Merkez Bankası’nın aldığı kararın; bugün toplanarak tahvil alımında 10 milyar dolarlık indirim yapması beklenen Amerikan Merkez Bankası Fed’in elini güçlendirdiği yorumunda bulundu.

Reuters haber ajansı, kararın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık muhalefetine rağmen alındığını abonelerine iletti.

Ajansın haberinde, Türkiye'den gelen haberin ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısını dahi gölgede bıraktığı belirtildi.

Reuters'a değerlendirmede bulunan TD Securities analisti Gennadiy Goldberg, "Karar yaşanan kan kaybını önlemek için yeterli olabilir. Türk lirası olumlu tepki verdi, şimdi herkesin merak ettiği bu trendin sürüp sürmeyeceği" dedi.

İngiltere'de ekonomi ağırlıklı yayın yapan Financial Times gazetesi, kararı, "Türkiye ve Hindistan merkez bankalarının önderliğinde gelen faiz artırımları gelişmekte olan piyasalarda toparlanma yarattı. Ankara'nın bu agresif hamlesi piyasaları şaşırttı" cümleleriyle sayfalarına taşıdı.

Fransız Societe Generale analisti ise, Merkez Bankası’nın aldığı kararı agresif bir hareket olarak değerlendirdi. Ancak, "Merkez Bankası’nın bu kararının güvenilir bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Kararı ABD'nin CNBC kanalına değerlendiren Barchetta Sermaye Yönetimi Genel Müdürü Ed Ponsi, "Birçok gelişmekte olan ülke için harika bir haber. Ayrıca Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsız kararlar alabildiğini doğruluyor" dedi.