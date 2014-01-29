T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararına dünyada kim ne dedi?

Merkez Bankası'nın kararı uluslararası analistlerce olumlu karşılandı

29 Ocak 2014 11:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri yükseltme kararı dünya basınında büyük yankı yaptı.

Merkez Bankası’nın kararı, Wall Street'te vadeli işlemlerde borsa endekslerini yükseltti.

Japon yeni ve İsviçre frangı düşüş yaşarken, Avustralya ve Yeni Zelanda doları güçlendi. Karar, Asya kurlarını da destekledi.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre karara yönelik, dünyadaki analistlerin yorumları olumlu oldu.

Amerikalı analistler, Merkez Bankası’nın aldığı kararın; bugün toplanarak tahvil alımında 10 milyar dolarlık indirim yapması beklenen Amerikan Merkez Bankası Fed’in elini güçlendirdiği yorumunda bulundu.

Reuters haber ajansı, kararın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık muhalefetine rağmen alındığını abonelerine iletti.

Ajansın haberinde, Türkiye'den gelen haberin ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısını dahi gölgede bıraktığı belirtildi.

Reuters'a değerlendirmede bulunan TD Securities analisti Gennadiy Goldberg, "Karar yaşanan kan kaybını önlemek için yeterli olabilir. Türk lirası olumlu tepki verdi, şimdi herkesin merak ettiği bu trendin sürüp sürmeyeceği" dedi.

İngiltere'de ekonomi ağırlıklı yayın yapan Financial Times gazetesi, kararı, "Türkiye ve Hindistan merkez bankalarının önderliğinde gelen faiz artırımları gelişmekte olan piyasalarda toparlanma yarattı. Ankara'nın bu agresif hamlesi piyasaları şaşırttı" cümleleriyle sayfalarına taşıdı.

Fransız Societe Generale analisti ise, Merkez Bankası’nın aldığı kararı agresif bir hareket olarak değerlendirdi. Ancak, "Merkez Bankası’nın bu kararının güvenilir bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Kararı ABD'nin CNBC kanalına değerlendiren Barchetta Sermaye Yönetimi Genel Müdürü Ed Ponsi, "Birçok gelişmekte olan ülke için harika bir haber. Ayrıca Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsız kararlar alabildiğini doğruluyor" dedi.

 

ETİKETLER

merkez bankasıfaiz artışıfaiz artrımıpiyasalarkararasyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24