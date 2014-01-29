Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euroda sert düşüş

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı dolar ve euroyu çok kötü vurdu. Henüz iki gün önce 2.40 TL'ye dayanan dolar kuru, bugün 2.18 TL'nin altına geriledi. Euro da dünü 3.09 TL'nin altında tamamladıktan sonra bugün 2.97 TL'ye kadar geriledi.

Dövizdeki düşüşlere paralel borsa ise güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri açılışta dünkü kapanışa göre ortalama yüzde 1,94 oranında değer kazanırken, bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi yüzde 2,31 oranında yükseliş kaydetti.



PPK dün gece saat 00.00'da açıkladığı faiz kararıyla piyasa beklentilerinin de üzerinde bir adım atarak TL üzerindeki baskıyı hafifletti. PPK faiz koridorunu yüzde 8 - 12 aralığına çekerken, yüzde 4,5 olan politika faizini de yüzde 10'a yükseltti.



Yükselen faizlerin hisse senedi piyasalarında özellikle bazı sektörlerde negatif etkileyebileceğine dikkati çeken analistler, buna karşın TL varlıklarına olan güvenin artmasıyla genel olarak para girişlerinin artmasını beklediklerini kaydediyor. Analistler, faiz artışının etkisinin piyasalarda dengelenmeyi sağlayacağını belirterek, kalıcı düzelme için küresel piyasalardaki sermaye akışlarının normale dönmesi ve yurtiçindeki siyasi gelişmelerin takip edileceğini vurguluyor.



Teknik olarak BIST 100 endeksinin 65.500 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyleyen analistler, bu seviyenin üzerinde pozitif görünümün kademeli olarak devam edebileceğini ve bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararlarının küresel piyasalarla birlikte yön üzerinde ana belirleyici olacağını kaydediyor.