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Ekonomi

Maliye Bakanı, Financial Times'a konuştu: Ekonominin gidişatından memnun değilim

"Rusya, Suriye ve Irak, tüm bu pazarlarda düşüş yaşanıyor"

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24 Şubat 2016 22:32

Financial Times'a konuşarak ilk kez uluslararası bir yayın kuruluşuna röportaj veren ve ekonominin gidişatından memnun olmadığını söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal "Dış ticaretimiz iyi gitmiyor, çünkü jeopolitik riskler var. Rusya, Suriye ve Irak, tüm bu pazarlarda düşüş yaşanıyor" dedi.

BBC Türkçe'nin habeirne göre, 1 Kasım seçimlerinin ardından Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Naci Ağbal, Financial Times'a verdiği röportajda ekonominin gidişatından memnun olmadığını söyledi.

Financial Times, "Hükümetin diğer bakanları giderek yükselen enflasyon ve zayıf TL konusunda toparlanmanın yakın olduğunu söylese de, Ağbal daha dikkatli konuşuyor" diye yazdı.

Son açıklanan veriler, yıllık enflasyonun çift hanelere yaklaştığını gösterdi. TL'nin Mayıs 2015'ten bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 15 civarında. Ağbal, röportajda 4 aydır yürüttüğü Maliye Bakanlığı süresince önceliklerini işgücü piyasasının esnekliğini artırmak, vergi mevzuatını sadeleştirmek ve ticaret hukukunun işlerliğini etkinleştirmek olarak sıralıyor. Ağbal, bu konulardaki yasa tasarılarını gelecek aylarda Meclis'e sunmak istediğini ifade etti.

 

'Kiralık işçi' tasarısı Meclis'te

 

İşgücü piyasasının esnekliğinin artırılması adına atılan adımlardan birisi olan ve 'Kiralık İşçi Tasarısı' olarak bilinen düzenleme, bugün içerisinde Meclis'in Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı Meclis Genel Kurulu'ndan da geçerse özel istihdam bürolarına, patronlarla geçici işçi sağlama sözleşmesi yapma yetkisi verilecek.

Ancak sendikalar, bu uygulamanın iş güvenliğini hiçe saydığını ve çalışanların geleceklerini görmesini engellediğini ifade ederek tasarıyı eleştiriyor.

Ağbal, röportajda hükümetin seçim vaatlerinin 2016 bütçesine dahil edildiğini de söyledi ve 1300 TL'lik asgari ücret adımı gibi adımlarla popülist politikaların uygulandığı eleştirilerini reddetti.

Ağbal, "Tüm seçim vaatleri bütçe dahilinde. Özel sektöre asgari ücret desteği ve diğer tüm unsurların maliyetlerini bütçeye ekledik" dedi. Türkiye 2016'da bütçe açığının milli gelirin yüzde 1,3'ü düzeyinde olacağını öngörüyor.

 

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