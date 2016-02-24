TİSK: Ekonomik riskler artıyor, güven azalıyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2015 yılının son çeyreğinden bu yana mevcut ekonomik risklere yenilerinin eklendiğine dikkat çekerek, terör ve jeopolitik risklerin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti.

TİSK tarafından hazırlanan Şubat ayı Ekonomi Bülteni’nde, ekonomiye güvenin azalmaya devam etmesi halinde enflasyon, faiz oranları ve kurlarda istenmeyen değişimlerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. TİSK, bu süreçte sanayide maliyetleri artıracak uygulamalardan kaçınılmasını istedi.

Bülten’de, 2015 yılının son çeyreğinden bu yana Türkiye ekonomisi açısından mevcut ekonomik risklere yenilerinin eklenmeye başladığına, terör ve jeopolitik risklerin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Ekonomik Güven Endeksi’nin Ocak’ta yüzde 16,8 Şubat’ta yüzde 7 düştüğü hatırlatılarak, şöyle dendi:

“Hangi ülke ve ekonomi olursa olsun, güven ortamının zayıflaması risk primlerini, dolayısıyla fiyatları artırmaktadır. Güven endeksinde bu eğilimin devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda enflasyon ve faiz oranlarında düşüş ortaya çıkması mümkün görünmemektedir. Bu durum doğal olarak döviz kurunu da etkileyecektir.”