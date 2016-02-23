Kapasite kullanım oranı düşerken güven arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, 2016 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2652 işyerinden derlenen bilgilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2652 işyerinden derlenen bilgilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, şubat ayında kapasite kullanım oranları tüm mal gruplarında azaldı.



Reel sektör güveni arttı



Bu yılın şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1.2 puanlık artışla 104.5 oldu. Söz konusu veri ocak ayında 103.3 seviyesinde gerçekleşmişti.