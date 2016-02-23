T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı düşerken güven arttı

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı 1.4 puan azalarak yüzde 73.5 olurken Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

23 Şubat 2016 17:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, 2016 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2652 işyerinden derlenen bilgilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 2652 işyerinden derlenen bilgilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada,  şubat ayında kapasite kullanım oranları tüm mal gruplarında azaldı.


Reel sektör güveni arttı


Bu yılın şubat ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1.2 puanlık artışla 104.5 oldu. Söz konusu veri ocak ayında 103.3 seviyesinde gerçekleşmişti. 

ETİKETLER

imalat sanayikapasite kullanım oranıreel kesim güven endeksitcmbmerkez bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24