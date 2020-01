Malezya'da Müslümanlara 'Pokemon Go' uyarısı

Malezya Federal İslami Danışma Konseyi kumar alışkanlığı yaratabileceği gerekçesiyle Pokemon Go ve Pokemon oyunlarının oynanmamasına karar verdi.

Pokemon Go Güneydoğu Asya’da Malezya ile birlikte 15 ülkede cumartesi günü resmen oynanmaya başlanmıştı.

Malezya Federal İslami Danışma Konseyi tarafından Pokemon Go oyunun Müslümanlarca kullanılmaması yönünde ikazda bulunuldu.



ntv.com.tr'nin haberine göre; Federal İslami Danışma Konseyi Müftüsü Zulkifli Mohamad al-Bakri, konseyin web sayfasında yaptığı açıklamada ‘‘Federal İslami danışma Konseyi 1 Ağustos tarihinde yaptığı toplantıda tartışarak Pokemon Go ve Pokemon oyunlarının Müslümanlarca oynanmasına izin vermemeyi kararlaştırmıştır’’ dedi.

"Kumar alışkanlığı yaratabilir"

Açıklamada kararın Suudi Arabistan ve Mısırlı İslam alimlerinin Pokemon Go ve Pekomon’un zararlı olduğu görüş ve tebliğlerinin göz önüne alınarak alındığı belirtilerek bu oyunların ‘‘iktidar hırsına neden olabileceği ve kumar alışkanlığı yaratabileceği’’ belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Yüksek Din konseyi 2001 yılında alınan ülkede Pokemon oyununu yasaklayan kararını güncellemişti.