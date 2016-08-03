Uzmanlar Pokemon Go için uyardı: Dinleme ve fotoğraflama yapıyor

Henüz resmi olarak satışa sunulmadan Türkiye’de korsan yollarla indirilerek oynanmaya başlanan Pokemon GO için uzmanlar ‘güvenlik’ uyarısında bulundu. Oyunun devlet büyüklerinin izlenmesinde kullanılabileceği iddia edilirken terör tehlikesine de dikkat çekildi. Habertürk'ten Leyla Ünal'a konuşan Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Av. Rıdvan Yıldız, “Pokemon GO’nun hedefi devlet büyüklerinin evlerini dinlemek ve fotoğraflamak” diye konuştu. Bünyelerindeki bilişim uzmanlarının oyunun yazılımını incelediğini söyleyen Yıldız, “Pokemon GO’nun yüklü olduğu telefonların bulundukları yer tespit edilebiliyor, dinleme yapılabiliyor, fotoğraflama yapılıyor. Bu oyunu devlet büyüklerimizin torunları da oynuyor olabilir. Dinleniyor ve konumları açık hedef haline dönüşmüş oluyor” iddiasında bulundu.

Android işletim sisteminde oyunun internetten indirilerek yüklenmesiyle oynandığını söyleyen Yıldız, “Telefonunuzun güvenlik ayarlarından ‘bilinmeyen kaynaklar’ seçeneğini aktif etmeniz talep ediliyor ve bu Android’de güvenlik zafiyetini ortaya çıkardı. Kötü amaçlı zararlı yayılımlar eklenerek telefonu ele geçirmeleri mümkün” dedi.

Meclis'te iki nokta var

-Bilgi Güvenliği Uzmanı İbrahim Baliç: Sürekli olarak ekran görüntüsü toplanabilir. CHP ve MHP genel merkezleri Pokemon’ların kavga ettiği yer olan ‘Pokemon GYM’ olarak gözüküyor. AK Parti Genel Merkezi’nin arkasında ise PokeStop adı verilen bir nokta yer alıyor. Kızılay’daki Başbakanlık binasında ise sadece Pokestop yer alıyor. Meclis’te iki tane GYM noktası var. Sadece burayla sınırlı olmadığını düşünüyorum. Bu bilgi ifşasına sebep oluyor ve risk oluşturuyor. Dünyayı izlemek için uydular üretmektense Pokemon GO bence dahiyane bir proje.

-Avukat Ünsal Özmestik: Oyuna Gmail hesaplarıyla girilmesi kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği noktasında çok ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca oyun, yapısı gereği belirli lokasyonlarda kullanıcıların toplanmasını öngörmekte. Bu durum ise terör örgütleri, kötü niyetli kişiler açısından bulunmaz bir bilgi kaynağı.

"Tehditler artacaktır"

-Siber Güvenlik Araştırmacısı Minhaç Çelik: Japon yetkililer, oyunu oynayan insanlardan patlama yaşanan Fukuşima nükleer santralının olduğu bölgeye girmemesi konusunda çağrıda bulundu. ABD’de cinsel suç işleyenlerin oyunu oynaması yasaklandı. Diyanet- Sen camiler için uyardı. Sanal gerçekliğe dayalı bu oyunlar arttıkça benzer tehditler de artacaktır.

"Önlem alınabilir"

-Güvenlik Danışmanı Burak Sadıç: Pokemon GO ve benzeri mobil uygulamalara giriş yaparken mümkün oldukça az bilgi paylaşmak ve sadece oyuna özel birer sosyal medya hesabı ya da Google hesabı yaratmak bir tedbir olabilir. Kullanıcı önlem için farklı bir mobil cihaz da kullanabilir.