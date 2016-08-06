T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Pokemon Go'yu yasaklayan ilk ülke İran oldu

Karar, internetle ilgili faaliyetleri denetleyen Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından alındı

06 Ağustos 2016 02:41

İran'da yetkililer, 'güvenlik kaygısı' gerekçesiyle Pokemon Go oyunu uygulamasını yasakladı.

Karar, internetle ilgili faaliyetleri denetleyen Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından alındı.

Başka bazı ülkeler de oyunun güvenlikle ilgili kaygı yarattığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak İran bu nedenle oyunu yasaklayan ilk ülke oldu.

Endonezya, polislerin görev başındayken oyunu oynamalarını yasaklamıştı. 

Suudi Arabistan'ın önde gelen din adamlarından biri, Pokemon kart oyununa karşı bir fetva yayınlamış daha sonra bu fetvanın uygulama için de geçerli olduğu belirtilmişti.

ETİKETLER

pokemon goiranyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24