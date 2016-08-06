Pokemon Go'yu yasaklayan ilk ülke İran oldu

İran'da yetkililer, 'güvenlik kaygısı' gerekçesiyle Pokemon Go oyunu uygulamasını yasakladı.

Karar, internetle ilgili faaliyetleri denetleyen Sanal Alem Yüksek Konseyi tarafından alındı.



Başka bazı ülkeler de oyunun güvenlikle ilgili kaygı yarattığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak İran bu nedenle oyunu yasaklayan ilk ülke oldu.



Endonezya, polislerin görev başındayken oyunu oynamalarını yasaklamıştı.



Suudi Arabistan'ın önde gelen din adamlarından biri, Pokemon kart oyununa karşı bir fetva yayınlamış daha sonra bu fetvanın uygulama için de geçerli olduğu belirtilmişti.