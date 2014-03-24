16 gündür kayıp olan Malezya uçağı düştü, kurtulan yok

Malezya uçağını arama çalışmaları sürüyor

Çin, 8 Mart'tan bu yana kayıp olan Malezya uçağını arama çalışmalarında iki büyük parçaya ulaştı. Çin yönetimi, Hint Okyanusu'ndaki parçaların Malezya uçağına ait olup olmadığının henüz kesinlik kazanmadığını açıkladı.