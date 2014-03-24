16 gündür kayıp olan Malezya uçağı düştü, kurtulan yok

Malezya Başbakanı, kayıp yolcu uçağının Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü bilgisine ulaşıldığını açıkladı.
Malezya Başbakanı Necib Rezak, 8 Mart'ta Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan uçağın Hint Okyanusu'na düştüğüne dair uydu bilgilerinin İngiliz havacılık yetkilileri tarafından aktarıldığını söyledi.
Malezya Havayolları'nın, MH-370 sefer sayılı uçakta bulunan 239 kişinin ailelerine gönderdiği telefon mesajında şöyle dediği bildirildi:
"MH370 sefer sayılı uçağın kaybolduğunu ve uçaktakilerin hiçbirinin kurtulamadığını varsaymak zorundayız. Uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğünü gösteren delilleri kabul etmek zorundayız."
Taşıdığı 239 kişiyle birlikte kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağından 8 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu.