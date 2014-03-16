Kayıp Malezya uçağında beklenmedik gelişme

Malezya'da güvenlik güçleri kayıp uçağın pilot ve yardımcı pilotunun evlerinde arama yaptılar. Polis, pilot Zaharie Ahmed Şah'ın evinde bulunan uçak simülatörüne el koydu. Yetkililer, simülatörün polis laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendiğini açıkladılar.

Yetkililer kayıp uçağın iletişim sistemlerinin kasten devredışı bırakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Emniyet müdürü Halit Ebubekir, Boeing 777 ile ilgili gelişmeleri anlatırken "kaçırma, sabotaj ve terörizm soruşturması" ifadesini kullandı. İddialara göre iletişim kapatıldıktan sonra uçak batı istikametindeki rotasında uçumaya devam etti.

Arama Orta Asya'ya kadar genişledi

Malezya Başbakanı Necip Rezak, uçağın iki hava koridorunda ilerlemiş olabileceğini söyledi. Bunlardan ilki Kazakistan ve Türkmenistan'a kadar uzanıyor. Diğeri ise daha güneye, Hint Okyanusu'na yöneliyor.

Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin de arama çalışmalarının Orta Asya'dan Hint Okyanusu'na kadar genişletildiğini belirterek, Başbakan Necip Rezak'ın Bangladeş, Türkmenistan, Kazakistan ve Hindistan yönetimleriyle görüştüğünü ayrıca 22 ülkenin büyükelçiliklerinin de bilgilendirildiğini ifade etti.