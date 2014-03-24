

239 yolcusu ile birlikte 8 Mart'tan bu yana kayıp olan Malezya uçağını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara katılan Çin askerî uçağı mürettabatı, Hint Okyanusu'nun güneyinde şüpheli parçalar bulduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu parçaların kayıp uçağa ait olup olmadığının henüz kesinlik kazanmadığı vurgulandı.

Çin askerî uçağının yakıtının azalması nedeniyle Avustralya'nın Perth kentindeki askerî üsse geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Çin resmi haber ajansı Şinhua iki büyük parça ile geniş bir alana yayılmış daha küçük beyaz parçaların görüldüğünü duyurdu.

Deniz Güvenlik Dairesi (Amsa) Çin askerî uçağının, söz konusu parçaların nerede olduğuna dair koordinatları kendisine bildirdiğini, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı parçaların görüldüğü yere bir geminin gönderildiğini bildirdi. Çin, Malezya ve Avustralya'dan içinde 153 Çinli'nin bulunduğu uçağın arama çalışmalarına ağrılık vermesini talep etmişti.

Çin uçağının söz konusu parçaları gördüğü noktada bugün Japon, Amerikan ve Avustralya uçakları da çalışmalar yürütüyor. Yetkililer hava şartlarının, uçağın arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydediyor. Avustralya'nın Perth kentinin 2 bin 500 kilometre güney batısına düşen bölgedeki en önemli sorun, akıntının çok yoğun olması. Perth'deki Batı Avustralya Üniversitesi'nden deniz bilimci Charitha Pattiaratchi, 'Akıntı o kadar güçlü ki bir parçalar birkaç saniye içinde bir metre ileriye gidebiliyor' diye konuştu.

Yetkililer Malezya uçağının kara kutusuyla ilgili önemli bir sorunu da dile getirdi. Kara kutunun bulunması halinde uçağın izlediği rota, saatteki hızı gibi önemli bilgilere ulaşılabilecek. Ancak kara kutunun söz konusu bilgileri 30 gün muhafaza edebileceği, sonrasında muhtemelen aküsünün biteceği kaydediliyor.