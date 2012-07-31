Malatyalı davulcu ilk kez konuştu: Bu davanın içinde ben yokum

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi ailenin evinin taşlanmasına neden olan olayın taraflarından davulcu Mustafa Evşi, sessizliğini bozdu. Evin önündeki olaylarda yer almadığını belirten Evşi, “Bu davanın içinde yokum. Olayda Alevilik-Sünnilik davası da yok” dedi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi ailenin evinin taşlanmasına neden olan olayın taraflarından Ramazan davulcusu Mustafa Evşi, açıklamalarda bulundu.

Davulcu Mustafa Evşi, Evli ailesinin 5-6 ferdinin kendisine saldırıldığını iddia etti. Onlarca kişi tarafından evleri taşlanan ve ahırları yakılan istenen Alevi ailesinin ailenin tehdit ettiğini de öne sürdü.

Ortalığı karıştırmak isteyenler bulunduğunu ifade eden Evşi, “Yalan yanlış kelimeler söyleniyor'' dedi.

‘Alevilik-Sünnilik davası yok'

Evi taşlayan grup arasında olmadığını vurgulayan Evşi, o saatlerde karakola gittiğini kaydetti.

Mustafa Evşi, hastaneden darp raporu aldığını belirterek, “Savcılıkta, jandarmada dilekçemde olayı anlattım. Benim davam bitmiş. Ben kesinlikle bu davanın içinde yokum” dedi.

Olayın mezhep çatışması olmadığını dile getiren Evşi, “Burada kesinlikle Alevilik-Sünnilik davası da yok, olamaz da. Biz hepimiz kardeşiz, kardeş olarak kalacağız. Sürgümüzün adını kesinlikle lekelemeyelim, kötülemeyelim bu bize yeter” diye konuştu.