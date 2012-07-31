T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatyalı davulcu ilk kez konuştu: Bu davanın içinde ben yokum

Ortalığı karıştırmak isteyenler bulunduğunu ifade eden Evşi, “Yalan yanlış kelimeler söyleniyor'' dedi

31 Temmuz 2012 21:53

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi ailenin evinin taşlanmasına neden olan olayın taraflarından davulcu Mustafa Evşi, sessizliğini bozdu. Evin önündeki olaylarda yer almadığını belirten Evşi, “Bu davanın içinde yokum. Olayda Alevilik-Sünnilik davası da yok” dedi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde Alevi ailenin evinin taşlanmasına neden olan olayın taraflarından Ramazan davulcusu Mustafa Evşi, açıklamalarda bulundu.
 
Davulcu Mustafa Evşi, Evli ailesinin 5-6 ferdinin kendisine saldırıldığını iddia etti. Onlarca kişi tarafından evleri taşlanan ve ahırları yakılan istenen Alevi ailesinin ailenin tehdit ettiğini de öne sürdü.
 
Ortalığı karıştırmak isteyenler bulunduğunu ifade eden Evşi, “Yalan yanlış kelimeler söyleniyor'' dedi.
 
 

‘Alevilik-Sünnilik davası yok'

 
 
Evi taşlayan grup arasında olmadığını vurgulayan Evşi, o saatlerde karakola gittiğini kaydetti.
 
Mustafa Evşi, hastaneden darp raporu aldığını belirterek, “Savcılıkta, jandarmada dilekçemde olayı anlattım. Benim davam bitmiş. Ben kesinlikle bu davanın içinde yokum” dedi.
 
Olayın mezhep çatışması olmadığını dile getiren Evşi, “Burada kesinlikle Alevilik-Sünnilik davası da yok, olamaz da. Biz hepimiz kardeşiz, kardeş olarak kalacağız. Sürgümüzün adını kesinlikle lekelemeyelim, kötülemeyelim bu bize yeter” diye konuştu.
 

ETİKETLER

malatyalı davulcualevilsünni

İlgili Haberler

Malatya’da tehlikeli gerginlik: Sizi Sivas’taki gibi yakacağız!..

Havaya uyarı ateşi açan jandarma kalabalığı 2 saatte dağıtabildi

CHP'li Sarı: Malatya'daki Alevi ailesi 3 gün aç ve susuz kalmış!

Malatya'da Sürgü Beldesi'nde, sahurda evinin önünde davul çalınmasına karşı çıkan bir ailenin evinin taşlanıp camlarının kırılmasıyla başlayan gerginlik gece de sürdü

Malatya’daki o davulcuya amca dayağı

Malatya'da yaşanan davul gerginliği sonrası Ramzan davulcusu amcası tarafından dövüldü

Diyanet'ten Malatya açıklaması

'Aleviler ve Sünniler düşmanmış gibi hareket ettirilip, zihinler karıştırılarak toplumsal kesimler karşı karşıya getiriliyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24