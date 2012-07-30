Malatya’daki o davulcuya amca dayağı

Malatya’da kapısının önünde davul çalınmasına karşı çıkan bir ailenin evinin taşlanmasıyla başlayan Alevi – Sünni gerginliğinde olaya karışan ramazan davulcusu amcasından dayak yedi.

Hürriyet Dünyası’ndan Gülden Aydın’ın haberi şöyle: Gerginliğin üçüncü gününde, kısmen yatışmış görünen Malatya Sürgü’deydik. Asker ve polis otoları köşe başlarını tutmuş. Saldırıya uğrayan Kürt ve Alevi Evli Ailesi’nin evinde geçmiş olsuna gelen onlarca insan var. Hasan-Zeynep Evli çifti, şeker ve tansiyonları çıktığı için konuşamıyor.

Ailenin kızı anlatıyor...

Aile adına kızları Fidan Evli (24) anlatıyor olan biteni: Erkekler tekbir getirirken kadınlar zılgıt çekiyordu. Bir yandan da davul çalıyorlardı. Camlarımız kırıldı, duvarlar mermilerden delik deşik oldu…

Alevilikle ilgisi yok, kişisel mesele

Malatya Valisi Mehmet Ulvi Saran, bizi arayıp sormadı ama televizyon kanallarında “Olayın Alevilikle ilgisi yok, iki aile arasındaki kişisel mesele” diyor.

‘Aile medyayı kullanıyor’

Olay günü orada olan esnaf B.A ise yaşananları, “Yıllardır Alevi-Sünni bir aradayız, hiç bir sorun yaşamadık. Bu ailenin daha önce de olayları oldu. Medyayı kullanarak olayı farklı boyutlara taşımaları bizi rahatsız etti” diye anlatıyor.

Evin önünde jandarma bekliyor

Evinde ziyaret ettiğimiz davulcu Mustafa Efşi (23), “Davulumu çalarken dışarı çıkıp bana hakaret ve en ağır küfürleri ettiler. Taş, değnek, kemer ellerine ne geçerse dövdüler” diyor. Efşi tam bize “Durduk yere bizi birbirimize düşürmek istediler” diye anlatıyordu ki, içeri bir grup akrabası girdi. Mustafa bir de “Sen bu davulu çaldığın icin belde karıştı” diyen amcasından dayak yedi. Evinin önünde şimdi jandarma bekliyor.

Not: Malatya'da yananların ayrıntıları yarın Hürriyet Dünyası'nda yer alacak