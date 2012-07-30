CHP'li Sarı: Malatya'daki Alevi ailesi 3 gün aç ve susuz kalmış!

Malatya'da Alevi ve Sünnilerin birlikte yaşadığı Sürgü beldesindeki gerginlik dün gece de devam etti. Alevi aileye yönelik linç girişiminde kalabalıkların, “Size dininizi öğreteceğiz”, “ Alevilere ölüm”, “Kürtlere ölüm” diye tekbir getirerek saldırdıkları ortaya çıktı. İki gündür bölgeden ayrılmayan CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı T24’ten Hülya Karabağlı’ya yaptığı açıklamada, “Aile, biz gelmeden tam üç gündür aç susuz kalmışlar. Evde hastaları ve çocukları var” dedi. Sarı, saldırının evin içine kadar girilerek yapıldığını anlattı ve “Evin içinde her şeyi kırıp dökmüşler. Lavabo kırıldığı için tuvalet kullanılamaz halde. Çocuklar, evin içinde çişlerini yapıyor” diye konuştu

Alevi Evli ailesinin evine doğru dün gece de bir grubun yürüyüşe geçtiği, evlerinin önünde ateş açıldığı iddia edildi. Malatya Valisi Ulvi Saran sosyal paylaşım sitesi Twitter 'da hesabında, "Sadece önceki günden kalan ufak çaplı bir gerginlik var. Sürgü'deki durum genel olarak sakin ve kontrol altında" dedi ve sağduyu çağrısında bulundu.

Vali Saran, sosyal medyada "Sürgü'de 500 kişinin toplandığı ve evi kuşattığına dair yer alan haberlerin" de gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

CHP inceleme yapmaları için 4 milletvekilini bölgeye gönderirken, AKP Malatya milletvekilleri de aileyi ziyaret ederek bilgi aldı.

Saldırı anın videosu için tıklayınız

İşte taşlanan evlerin videosu

Sürgü Beldesi'nde oturan 'Evli' ailesi ile ramazan davulcusu Mustafa Evşi arasında sahur vakti çıkan tartışma ardından toplanan grup, Alevi ailenin evini taşlayarak beldeyi terk etmelerini istedi. Gerginlik üzerine jandarma beldede yoğun güvenlik önlemleri alarak aileyi koruma altına aldı.

Olaylar üzerine CHP tarafından görevlendirilen Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul Milletvekili Yusuf Sarı, Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün gece bölgeye gelerek saldırıya uğrayan aileyi ziyaret etti.

Aile bireyleri ve diğer görgü tanıklarıyla görüşen CHP milletvekilleri hazırlayacakları raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. Milletvekili Veli Ağbaba, beldede durumun sakin olduğunu belirterek, "Bu saldırıyı tasvip etmediğimizi bütün kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu kabul edilemez, Malatya'daki barışa hoşgörüye yapılan bir saldırıdır" dedi. Süreci CHP olarak gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Ağbaba, Sürgü'de eski barış ortamını sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de ziyaret sırasında görüşlerini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Aygün, şunları yazdı:

"Saldırıya uğrayan aile: "3 gündür yemek yiyemiyor, uyuyamıyoruz. Elektrik ve sular kesildi. Saldırganlardan neden kimse gözaltına alınmadı? Olayın 'münferit' olduğuna dair resmi açıklamaya aileden yanıt: "O halde bize yardıma gelen 70 yaşındaki Ali Şahin niçin darp edildi?". Arkadaşlar şu anda bir gerginlik kalmadı. Yürüyen, tekbir getiren, slogan atan kimse yok. Belde sakin, aile milletvekillerine dert anlatıyor."

CHP'li vekillerin ziyareti sırasında AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ile Mustafa Şahin de beldeye gelerek aileyi ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. AKP'li Mustafa Şahin, olayın Alevi-Sünni kavgasına taşınmasının büyük bir yanlışlık olduğunu belirterek, saldırıyı kınadı.

Vekiller tartıştı

AKP’li Şahin, olayın basında abartıldığını söyleyince kısa süreli tartışma çıktı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Şahin'in konuşmasını keserek, "Burada dinleyin, ama gelip burada ferman vermeyin, dinleyin" dedi. Aygün'e "Hüseyin Bey sen Tunceli'den gelmişsin ben Malatyalıyım" diyen Şahin, tek amaçlarının bir takım kin ve nefret tohumlarının önüne geçmek olduğunu belirterek, "Bundan nemalanan insanlar olabilir, ama biz hiçbir zaman buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Ev sakinlerinden Hasan Hüseyin Evli de tartışmaya katılırken AKP Milletvekili Şahin'e tepki göstererek "Burada sen olayın üstünü kapatıyorsun" dedi.

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise ailenin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için gerekli işlemlerin başlatılacağını belirterek, "Adli hem de idari yargının çok hızlı bir şekilde gerekli tedbirleri alması ve sorumluların ihmali olan arkadaşlarımız varsa şayet bunların ortaya çıkarılması ve ailenin mutlaka Doğanşehir'de yaşamını devam ettirmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Evde oturanlardan Leyla Evli, kendilerine destek veren milletvekillerine teşekkür ederek karşılaştıkları olayın basit ve kolay olmadığını belirtti. Sağduyu davrandıklarını ve kimseye zararlarının olmadığını anlatan Leyla Evli, "Burada kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin karışmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sürgü Beldesi'nde oturanlar gelişmelerden rahatsız olduklarını, her zaman barış ortamında yaşadıklarını ve bu tür olayları tasvip etmediklerini söyledi.

Malatya Valisi Ulvi Saran da, Twitter hesabında olayın, davul çalınmasına gösterilen yersiz tepkinin davulcu tarafından abartılarak bir grup insanın kışkırtılmasından ibaret olduğunu yazdı. Vali Saran, sosyal medyada yapılan yorumlarında abartılı olduğunu, huzur ve asayişi bozanların ve başkalarının hak ve özgürlüklerini tehdit edenlerin her zaman kanun önünde hesap vereceğini ekledi.

CHP’li Sarı: Kalabalık, tekbir sesleriyle 'Size dininizi öğreteceğiz' diye saldırmış

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nin Sürgü Beldesi’nde, Alevi aileye yönelik linç girişiminde kalabalıkların, “Size dininizi öğreteceğiz”, “Alevilere ölüm”, “Kürtlere ölüm” diye tekbir getirerek saldırdıkları anlaşıldı. İki gündür bölgeden ayrılmayan CHP heyetinden İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı T24’ten Hülya Karabağlı’ya yaptığı açıklamada, “Aile, biz gelmeden tam üç gündür aç susuz kalmışlar. Evde hastaları ve çocukları var” dedi. Sarı, saldırının evin içine kadar girilerek yapıldığını anlattı ve “Evin içinde her şeyi kırıp dökmüşler. Lavabo kırıldığı için tuvalet kullanılamaz halde. Çocuklar, evin içinde çişlerini yapıyor” diye konuştu.

CHP’li vekiller sabaha kadar nöbet tuttu

CHP’li Sarı, Evli ailesinin ve çocuklarının linç girişimi yüzünden büyük bir korku yaşadıklarını anlattı. Evde sabaha kadar nöbet tuttuklarını anlatan Sarı, gün ağarınca yakın bir köye giderek bir kaç saat uyuduklarını söyledi. Dört kişilik heyet yeniden Sürgü Beldesi’ne döndü.

Davulcu camlara tokmakla vuruyor

Sarı’nın anlatımıyla linç girişimi tetikleyen davulcu oluyor. Evli ailesi, davulcuya, “Biz Alevi aileyiz. Oruç tutmuyoruz. Hastamız var. Kapımızın önünde davul çalma” diyor. Davulcu, bunu üzerine ertesi gün sahurda, evin camına ve demir parmaklıklara tokmakla vuruyor.

‘Size kendi dininizi öğreteceğiz’

Aile, “niye vuruyorsun” diye bağırıyor. Davulcu, aileye küfür ediyor. Daha sonra belde halkı kışkırtılıyor. Ertesi gün, “Kürtlere ölüm”, “Alevilere ölüm”, “Size kendi dininizi öğreteceğiz” diyen büyük bir kalabalık tekbir getirerek linç girişimi yapmaya kalkıyor. Bu arada güvenlik önlemi alan jandarma yetersiz kalıyor. Evin içine kadar giriyorlar. Camları kırıyorlar. Lavaboyu kırıyorlar.

Sarı, saldırı sırasında ateş açıldığına ilişkin iddialara dikkat çekti ve “Kurşun atıldığı da söyleniyor” dedi.

‘Aleviler buradan gidecek’

Bütün amacın Alevi ailenin yerinden edilme olduğunu anlatan Sarı, Sürgü beldesi Başkanı’nın da kalabalıkları “Aile buradan gidecek” diye yatıştırdığına dikkat çekti. Önceki gece beldeye ulaştıklarında evin etrafında yoğun güvenlik önlemi olduğunu anlatan Sarı, daha sonda bölgeye AKP milletvekillerinin geldiğini ve olayı ‘münferit’ gibi gösterme çabasına girdiklerini, “Bu Alevi Sünni meselesi değildir demeye getiriyorlar” dikkat çekti.

Evli ailesi, üç göz odada kalıyor. Şu anda 13-14 kişi birlikte kalıyor. Milletvekilleri gelene kadar korkudan hiç dışarı çıkmamışlar.

Ne gözaltı var, ne de soruşturma

CHP’li Sarı, savcılığın tüm bu olan biten karşısında harekete geçmediğine dikkat çekti ve “CHP olarak, soruşturmanın başlatılması için bugün yetkililerle konuşacağız” dedi.

CHP’li Ağbaba: Provokasyon; Aygün: Sorumlu iktidar

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’teki haberine göre; Sürgü’deki saldırıya tepki gösteren CHP milletvekili Veli Ağbaba Süngü beldesinde Alevi ve Sünni yurttaşların yıllardır birlikte yaşadığını ve şimdiye kadar hiçbir olay olmadığına dikkat çekerek linçin, 27 Temmuz gecesi, bir davulcunun Alevi mahallesinde rahatsız edici şekilde davul çalmasıyla başladığını ifade etti. Davulcunun da ertesi akşam beraberinde 200 kişiyle Süngü’ye gelip tartıştığı ailenin evlerine saldırdığını ve camların kırıldığını anlatan Ağbaba, “ramazan davulu” tartışmasının daha sonra Alevilere saldırıya dönüştüğünü bildirdi. Olayın önce bir basit bir tartışmaymış gibi ortaya çıktığına işaret eden Ağbaba, “Ancak bir süre sonra provokasyona dönüşüyor, saldıranlar tekbir getiriyor, Alevilere hakaret ediyorlar. Şimdiye kadar bu bölgede böyle bir şey olmadı, kesinlikle provokasyon var” diye konuştu.

Soruşturma başlatılmamış

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ise saldıran grubun “Kızılbaş p..çler” diyerek hakaretler edip sloganlar attığını, tekbir getirdiği bilgisini aldığını belirterek, “Saldıran kişiler, jandarmaya ‘bu aile buradan gidecek’ diyor. Oradaki halkın iddiasına göre jandarma da ‘bu aileleri göndereceğiz’ demiş. Jandarma hangi yetkiye dayanarak, bu sözü verebiliyor. Valilik ve Emniyetin bu olaydan bilgisi var, ama herhangi bir soruşturma başlatılmamış” dedi. Aygün, yaşananların Başbakan Erdoğan’ın son yıllardaki Alevilere dönük “nefret içeren söylemi”nin sonucu olduğunu söyledi. Aygün, “Son 1 ayda cemevleri ve Alevilerle ilgili açıklamalara bakın “Cemevi olmaz, İslam içinde yer alan Aleviler ibadetlerini camide yapsın’ şeklinde TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in açıklamaları ve Yargıtay’ın kararı var. Alevilere karşı ayrımcı davranırlarsa, böyle kendini bilmez yobazlar, Sivas, Maraş’ta insanları öldürenler de yeni saldırılarda bulunacaktır. Bu olayın sorumlusu devleti yönetenlerdir” dedi.

Taksim'de protesto

Taksim Meydanı'nda toplanan 100 kişilik gruba CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile sanatçı Yavuz Bingöl'de destek verdi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Sürgü Beldesi'nde dün gece ramazan davulcusu ile Alevi kökenli bir ailenin arasında yaşanan tartışmanın ardından başlayan gerginlik Beyoğlu'nda protesto edildi.

Taksim'de toplanan yaklaşık 100 kişilik grup eylem yaptı. Saat 01.00 sıralarında toplanan içlerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sanatçı Yavuz Bingöl'ün de bulunduğu grup, ‘Malatya Sivas Olmayacak’ pankartı açarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Vedat Kara, ‘Bu ilçede her ramazan yaşadığımız Alevilere dönük tacizlerin bir benzeri bir kez daha yaşanmıştır. Tacizin daha ileri giden boyutu buradaki alevi aileye dönük bir saldırıya dönüşmüştür. Bu sadece bir münferit grubun saldırısı değildir. Burada yaşayan Sünnilerin topluca saldırısıdır. Bu ülkemizde Alevilere dönük uygulanan ayrımcı politikaların aslında taşradaki yansımalarına dönüşmüştür. Nedense her ramazan Alevilere dönük kışkırtmaları yaşamaktayız. Hiçbir muharrem ya da Alevilerin özel gününde Alevilerden Sünnilere dönük bir kışkırtma yaşanmamaktadır. Ama aleviler Maraş’ta Sivas’ta Çorum’da olduğu gibi bir kez daha yaşadıkları kenti terk ettirilmeye bırakılmaya çalışılmaktadır.’ dedi.

Eyleme destek vermek amacıyla Taksim Meydanı'na gelen Sanatçı Yavuz Bingöl, "Maraş'ta ve Çorum'da olan olaylardan dolayı bu konuda çok hassasız. Belediye Başkanı ve AKP il başkanın açıklamalarından dolayı çok tedirgin olduk. 1980 öncesi ciddi tecrübemiz olduğundan dolayı da bu tepkiyi burada koyduk. Özellikle alevi vatandaşların mahallesine gelen o kitlenin bir an önce yetkililer tarafından tespit edilip gereken müdahalenin yapılması lazım. Sivas'ta Gazi Mahallesi'nde olanları bildiğimiz için, yetkilileri göreve çağırıyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından bir süre daha meydanda bekleyen grup olaysız bir şekilde dağıldı.