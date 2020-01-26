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Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

26 Ocak 2020 08:18

Elazığ’daki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, 05.22’de Malatya’nın Pötürge ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Elazığ’da cuma günü meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiş ve Malatya’da 4 kişi yaşamını yitirdi.

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