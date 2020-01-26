Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Elazığ’daki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD, 05.22’de Malatya’nın Pötürge ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/elazig-da-6-6-buyuklugunde-deprem-afad-yasamini-yitirenlerin-sayisinin-31-e-yukseldigini-duyurdu,857691" target="_blank" rel="nofollow noopener">Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | AFAD, yaşamını yitirenlerin sayısının 31’e yükseldiğini duyurdu</a></strong></p>\n<p class="p1"><strong>TIKLAYIN |</strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/konular/dogu-anadolu-fayi-harekete-gecti-elazig-6-6-ile-sarsildi,239" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Doğu Anadolu fayı harekete geçti; Elazığ 6,6 ile sarsıldı</strong></a></p>\n<p>Elazığ’da cuma günü meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiş ve Malatya’da 4 kişi yaşamını yitirdi.</p>\n</body>\n</html>