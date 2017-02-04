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Kültür-Sanat

Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı'na bir sansür daha!

"Bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen..."

04 Şubat 2017 01:22

Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe ve Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı AKP’lİ Mehmet Cabbar'ın açıklamalarının ardından Vezir Parmağı için bir sansür kararı da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden geldi.

DUVAR’da yer alan habere göre, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu’ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi.

Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı ‘Vezir Parmağı’ filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu iddiasıyla belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül’e ait olan ‘Vezir Parmağı’ adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz.”

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