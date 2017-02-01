Yasemin Yalçın'dan Mahsun Kırmızıgül'e destek: Nihat Doğan'ın ağzına kadar düştük!

Tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, rol aldığı ‘Vezir Parmağı’ filminin hedef haline getirilen yönetmeni Mahsun Kırmızıgül’le ilgili, “Mahsun ülkesini, vatanını seven bir adam. Bu muameleyi hak etmiyor. Nihat Doğan’ın ağzına kadar düştük. Film eleştirisi Nihat Doğan’a kaldı” dedi.

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı, 25 Ocak’ta vizyona giren ‘Vezir Parmağı’ adlı komedi filmi dün Anamur’un MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe tarafından Kırmızıgül’e yönelik "PKK terör örgütüne sempati ile bakıyor" ve Kayseri Develi ilçesinin AKP'li Mehmet Cabbar tarafından filme yönelik "milli ve manevi değerlere aykırı" açıklamalarıyla gündeme geldi. Her iki başkan da filmin ilçelerinde gösterilmeyeceğini söyledi.

Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Filmi henüz gösterime girmeden önce sosyal medya üzerinden de hedef gösterilen Mahsun Kırmızıgül’ün, 2010 yılında yaptığı ‘New York’ta Beş Minare’de Fethullah Gülen’i anlattığı da öne sürüldü, “Son filminin gelirini PKK’ya aktaracak” iddiası da ortaya atıldı. Kırmızıgül iddiaların asılsız olduğunu söylese de film, bu linç kampanyasının gölgesinde kaldı.

"Mahsun vatanını seven bir adam"

Filmin oyuncularından tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef alan iddialara karşı şu açıklamayı yaptı, "Mahsun ülkesini, vatanını seven bir adam, insan gibi insan. Bu muameleyi hak etmiyor. Doğduğu yere bakılıyor ve ötekileştiriliyor. Artık bu ayrımcılık bitmeli. Bir filmi beğenmeyebilirsiniz, gayet doğaldır. Başarısızlıklar da insanı olgunlaştırır. Ancak daha filmi izlemeden bambaşka bir yerden saldırıya başladılar. Nihat Doğan’ın ağzına kadar düştük. Film eleştirisi Nihat Doğan’a kaldı. Yaptığımız işe saygı kalmamış, daha ne söyleyeyim!”

"Önceki filmleriyle kendini ispatladı"

‘Vezir Parmağı’nın bir komedi filmi olduğunu, çok kalabalık ve deneyimli bir ekiple çekildiğini belirten Yasemin Yalçın sözlerine şöyle devam etti, “Mahsun beni daha önce de çağırmıştı ama zamanımız uymamıştı. Bu filmde dönem arkadaşlarım oynuyordu. Senaryo düzgündü. Ben de destek amaçlı gittim. Açıkçası Mahsun’un yönetmenliğini de çok merak ediyordum. Herkesin tanıdığı, bildiği ünlü bir türkücüyken girdi sinema işine ve bir, iki, üç film derken birbirinden başarılı işler yaptı. Sinema tek bir doğruyla, tek başına yapılmaz. Birçok doğruyu bir araya getirmek maestroluk işidir. Baktım Mahsun bunların hepsini çok iyi yapıyor. Çok güzel koşullarda ve hiçbir ayrım yapmadan ağırladı tüm ekibi. Son derece saygılı, egosu olmayan, çok doğal ve birlikte çalıştığı insanları koruyup kollayan biri. Bundan önceki filmlerinde kendini ispatlamış birine, senaryosuna inandık ve oynadık. Seyreden herkes çok beğeniyor filmi. Daha beğenmeyene rastlamadım.”