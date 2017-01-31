Ahmet Hakan: Nihat Doğan'ın 'evet' şarkısı her yerde çalınsın, referandumda 'hayır' çıkması garanti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, türkücü Nihat Doğan'ın referandum öncesi hazırladığı şarkıyla ilgili olarak "Hayırcıların yerinde olsam kampanya yapmak yerine her yerde ve her zaman Nihat Doğan’ın 'Evet' şarkısını çalardım. Nihat Doğan’ın 'Evet' şarkısı. Türkiye’nin dört bir köşesinde yeterince çalınsın. Referandumdan 'Hayır' çıkması garanti" görüşünü dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın "Sen de var mısın?" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2017) yazısı şöyle:

- Ben tek akıl değil ortak akıl çalışsın istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben kuvvetler ayrı olsun istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben hapiste hiçbir gazeteci kalmasın istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben güçlü bir Meclis olsun istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün olmasın istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben adam gibi denetim, adam gibi denge ve fren istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben çok oyu alan, sistemi ele geçirip keyfine göre davranamasın istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben bağımsız, bağlantısız bir hukuk sistemi istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben Tayyip Erdoğan’ı baz almadan referanduma yaklaşmak istiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben 1940’lara dönmek istemiyorum. Sen de var mısın?

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- Ben özgürlükçü, çoğulcu, demokrat bir Türkiye istiyorum. Sen de var mısın?

Öyle bir 'evet' şarkısı ki hayırlaa tavan yaptırır

Hayırcıların yerinde olsam...

Kampanya yapmak yerine...

Her yerde ve her zaman Nihat Doğan’ın “Evet” şarkısını çalardım.

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Nihat Doğan’ın “Evet” şarkısı...

Türkiye’nin dört bir köşesinde yeterince çalınsın...

Referandumdan “Hayır” çıkması garanti...

Hangisi haberdir

- İbrahim Tatlıses’in “Hayır” demesi, Fazıl Say’ın “Evet” demesi haberdir.

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- Rıdvan Dilmen’in “Hayır” demesi, Aziz Yıldırım’ın “Evet” demesi haberdir.

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- Yavuz Bingöl’ün “Hayır” demesi, Meltem Cumbul’un “Evet” demesi haberdir.

Özgürlük Heykeli'nin vicdanı ayaklandı

ABD’de Müslümanlara yönelik ayrımcılığa karşı ayağa kalkılmasının ardından çizilen iki karikatür...

İkisi de Özgürlük Heykeli’nin Müslümanları sarıp sarmalamasını konu ediyor.

İkisine de bayıldım.

Kızmazsanız bir şey söyleyeceğim

“EVET” için hiç kampanya yapılmasa...

“Evet” çıkma ihtimali daha yüksek.